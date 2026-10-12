Man City đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, nhưng bị phản đối kịch liệt, sau khi được kết luận ‘có tội’ trong 114/115 cáo buộc liên quan vi phạm tài chính.

Pep Guardiola đã rời Etihad vào cuối mùa qua và lên thay ông là trợ lý cũ - Enzo Maresca. Bất kể những thay đổi, những thử thách và cả giữa tâm bão, Man City vẫn nổi bật trên sân cỏ với khởi đầu toàn thắng sau 6 vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2026/27.

Nhưng tương lai Man xanh đang bị bủa vây, khi Ủy ban độc lập kết luận họ ‘có tội’ trong 114/115 cáo buộc vi phạm tài chính Ngoại hạng Anh.

Man City khẳng định vô tội và kháng án phán quyết, trong khi giới chuyên môn và các đối thủ Premier League trông chờ họ sớm phải nhận hình phạt thật nặng (tước danh hiệu, vị đánh rớt hạng xuống giải hạng Nhất Anh,…).

Man City đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, nhưng tất cả đều đang chống lại họ. Ảnh: Goal

Theo dõi Liverpool để thua trắng 0-3 Man City, cựu danh thủ một thời ở Anfield, Jamie Carragher không khỏi bức xúc về trọng tài, cho rằng Rayan Gravenberch không đáng bị đuổi khỏi sân (nhất là với thẻ vàng đầu tiên).

Carragher cũng cho rằng, Man City không được phép vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, một khi bị kết tội.

“Hiện tại, họ đang dẫn đầu và mạnh nhất giải đấu, nhưng không đời nào Man City được phép vô địch Premier League năm nay, nếu bị kết tội. Điều đó không thể xảy ra. BTC Premier League đã dùng 2 từ ‘giả mạo’ để nói về 8 năm của Man City và chúng ta thì chả hay biết gì.

Bây giờ chúng ta đã biết và đang tận mắt chứng kiến. Trận đấu hôm nay có ý nghĩa gì cho tương lai chứ? Vụ việc này cần được giải quyết dứt điểm sớm, không thể nào cứ để nó kéo dài đến hết mùa được. Bởi vì như tôi đã nói, tất cả chúng ta đều đang bị Man City lừa”.

Theo báo chí Anh, dù Man City đang dẫn đầu, nhưng bởi án phạt rình rập nên Arsenal hiện vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League mùa này. Hai tên tuổi đáng chú ý còn lại là Liverpool (9 điểm) gây thất vọng, MU do Carrick dẫn dắt thì không còn sự hưng phấn như lúc ông còn ‘tạm quyền’, kết quả khá bết bát với chỉ 6 điểm sau 6 trận và xếp tận vị trí 13.