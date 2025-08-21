Một “số 8” hoàn hảo cho Pep

Không dễ để một tân binh ngay lập tức chiếm trọn ánh nhìn của người hâm mộ trong ngày ra mắt Premier League. Tijjani Reijnders vừa làm được điều đó.

Tiền vệ người Hà Lan biến trận thắng 4-0 của Man City trước Wolves thành màn trình diễn cá nhân hoàn hảo.

Reijnders ra mắt Ngoại hạng Anh ấn tượng. Ảnh: Imago

Khi Man City công bố bản hợp đồng trị giá 55 triệu euro (có thể tăng lên 70 triệu tùy điều khoản) với Reijnders, phần lớn người hâm mộ cho rằng đây đơn giản chỉ là bước đi nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hậu Kevin De Bruyne.

Thực tế đã chứng minh khác: Reijnders không phải là “De Bruyne 2.0”. Anh là một phiên bản hoàn toàn khác, phù hợp với nhu cầu tái tạo lối chơi của Pep Guardiola.

Ngay trong 90 phút đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, cựu cầu thủ AC Milan đã cho thấy lý do vì sao Guardiola “giành giật” anh khỏi tay nhiều CLB khác.

Reijnders như một ngọn núi lửa bùng nổ, phát động mọi đường bóng sáng tạo, điều tiết nhịp độ, tung ra những đường chuyền xé toang hàng thủ Wolves.

Tất cả xuất phát từ sự bình tĩnh đến lạ lùng và khả năng đọc diễn biến trận đấu trước khi nó xảy ra – thứ mà chỉ có ít tiền vệ trên thế giới sở hữu.

Từ nhiều năm qua, Reijnders được đặt song hành với Toni Kroos trong các cuộc thảo luận chuyên môn.

Điểm chung không nằm ở tốc độ hay khả năng bùng nổ bàn thắng, mà ở sự thông minh chiến thuật, cách kiểm soát thế trận và sự chuẩn xác gần như tuyệt đối trong các đường chuyền.

Guardiola hiểu rõ nếu bóng đá hiện đại cần một người chỉ huy thầm lặng ở giữa sân, thì Reijnders chính là cái tên gần nhất với Kroos mà thị trường có thể cung cấp.

Reijnders giúp Man City làm chủ thế trận trước Wolves. Ảnh: Imago

Trước Wolves, những thống kê không hề nói dối: tỉ lệ chuyền chính xác trên 90%, nhiều pha bóng mở ra cơ hội ăn bàn, cộng thêm sự hiện diện liên tục trong mọi điểm nóng của trận đấu.

Phiên bản Kroos của Man City

Reijnders không phô trương, nhưng từng bước chạm bóng của anh đều giúp hệ thống vận hành trơn tru.

Cũng giống như Kroos từng làm trong màu áo Real Madrid hay tuyển Đức, Reijnders không cần sự hào nhoáng, anh chinh phục bằng sự bền bỉ và trí tuệ.

Guardiola không giấu nổi sự hài lòng. “Đây là một trong những bản hợp đồng hay nhất trong lịch sử Man City”, ông nói sau vòng 1 Ngoại hạng Anh.

Đó không chỉ là lời khen thông thường. Pep hiểu rõ giá trị của tiền vệ số 8 hoàn chỉnh: vừa biết giữ nhịp, vừa sáng tạo, vừa hỗ trợ phòng ngự.

Những gì Pep từng có ở Xavi, Iniesta, hoặc chứng kiến Kroos và Modric trong các cuộc đối đầu, giờ ông đã tìm thấy lại ở Reijnders.

Không khó hiểu khi Man City hành động nhanh chóng để có Reijnders trước khi dự FIFA Club World Cup 2025. Anh đang ở độ chín sự nghiệp, có kinh nghiệm Serie A, đủ khiêm nhường để hòa nhập.

Guardiola coi Reijnders là mảnh ghép để đưa Man City trở lại vị thế thống trị và duy trì điều này trong nhiều năm tới.

Từ Milan đến Man City, Reijnders luôn thi đấu với nụ cười. Ảnh: MCFC

Reijnders không chỉ đá bóng bằng đôi chân, mà bằng cả tâm thế đặc biệt. “Tôi luôn ra sân với một nụ cười. Tôi yêu bóng đá và tận hưởng từng phút giây…”, anh chia sẻ.

Câu nói ấy khiến người ta liên tưởng tới Kroos, mẫu cầu thủ dường như miễn nhiễm với áp lực, luôn bình thản giữa giông bão.

Trong bầu không khí đầy căng thẳng của Premier League, một cái đầu lạnh như vậy là tài sản vô giá.

Reijnders vừa đưa ra câu trả lời về khả năng tái thiết của Man City sau khi De Bruyne chia tay.

Có lẽ, trận ra mắt chỉ mới là khởi đầu. Nhưng nếu Reijnders tiếp tục duy trì phong độ này, Pep Guardiola thực sự đã sở hữu cho riêng mình một Kroos mới.

Cuối tuần này, trận gặp Tottenham (18h30 ngày 23/8) sẽ kiểm chứng rõ hơn vai trò của Reijnders.