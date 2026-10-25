Ninh Bình hướng tới chiến thắng trước CA TPHCM, trong cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 18h ngày 25/10, tại vòng 5 LPBank V-League 2026/27.

Ninh Bình có khởi đầu rất tốt với 3 chiến thắng và 1 trận hòa sau 4 vòng đấu. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện lối chơi đẹp mắt và hiệu quả, giúp họ giành 3 giải thưởng tháng 9 tại V-League, gồm: CLB xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất.

Sự vinh danh này của BTC giúp Hoàng Đức và các đồng đội có thêm nhiều sự tự tin trong cuộc đua vô địch, trước mắt là trận tiếp đón CA TPHCM.

Ở trận đấu quan trọng này, HLV Chu Đình Nghiêm có cơ sở để tiếp tục lựa chọn lối chơi chủ động, tận dụng khả năng tổ chức bóng của Hoàng Đức và sức tấn công của các tiền đạo ngoại binh. Khi được chơi trên sân nhà, đội bóng Cố đô Hoa Lư có thể đẩy cao đội hình nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng.

Ninh Bình quyết tâm đánh bại CA TPHCM trên sân nhà. Ảnh: Cao Oanh

Tuy nhiên, sự hưng phấn cũng là con dao hai lưỡi với Ninh Bình. Bài học thua chính CA TPHCM ở trận chung kết Cúp Quốc gia mùa giải 2025/26 vẫn còn đó.

Đội chủ nhà cần tránh lặp lại những sai sót nơi hàng phòng ngự. Ở trận đấu gần nhất gặp HAGL tại vòng 4, việc để đối phương ghi tới 3 bàn cho thấy các hậu vệ của Ninh Bình chơi thiếu tập trung.

Trước một CA TPHCM được đánh giá mạnh hơn nhiều so với HAGL, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm càng phải thận trọng, đặc biệt là việc trung vệ Lucas Henrique Turci vắng mặt vì án treo giò.

Nhưng dù sao thì lợi thế sân nhà, phong độ bất bại sau 4 vòng và chất lượng đội hình là những yếu tố giúp Ninh Bình có thể chủ động chơi tấn công. Nếu Hoàng Đức cùng các đồng đội kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, có thể tạo ra đủ cơ hội để giành trọn 3 điểm. Động lực lớn với Ninh Bình là họ sẽ giành lại ngôi đầu BXH V-League, nếu đánh bại CA TPHCM.

Bên kia chiến tuyến, CA TPHCM hành quân đến sân Ninh Bình sau chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel ở vòng 4. Bàn thắng của Olaha Mạnh Đức giúp đội bóng ngành Công an giành trọn 3 điểm.

Dù chưa có được sự ổn định như Ninh Bình, CA TPHCM vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. Chiến thắng trước Thể Công Viettel là minh chứng cho tinh thần thi đấu, sự tập trung trong phòng ngự và khả năng tận dụng thời cơ của đội bóng này.

Làm khách trên sân của Ninh Bình, CA TPHCM chịu tổn thất lực lượng khi tiền vệ Nguyễn Đức Phú bị treo giò sau thẻ đỏ ở vòng trước. Gặp đối thủ khó chơi và không có lực lượng mạnh nhất, Tiến Linh và các đồng đội giành được 1 điểm cũng là thành công ở vòng đấu này.