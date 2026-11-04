Sân Red Bull Arena, 3h00 ngày 5/11

Sau chuỗi trận không như ý ở giải quốc nội, Haaland cùng các đồng đội Man City hướng tới chiến thắng tưng bừng trên đất Đức, khi chạm trán RB Leizpig.

Ba ngày sau khi vượt qua Brighton trên chấm luân lưu ở Liên đoàn Anh, Man City bất ngờ thể hiện bộ mặt nhạt nhòa trước chính đối thủ này, nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà tại Premier League.

Đây là lần thứ ba đoàn quân của Enzo Maresca để thủng lưới trong 15 phút đầu. Pha lập công của Ayari khiến Man City hứng chịu thất bại thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, đồng thời đánh mất ngôi đầu vào tay kình địch Arsenal.

Man City vừa phơi áo trước Brighton - Ảnh: P.L

Man City rất muốn tìm lại niềm vui chiến thắng Nottingham Forest ở vòng đấu tiếp theo, nhưng trước mắt, họ phải chuyển sự chú ý sang Champions League, nơi đội bóng đã giành 6 điểm sau ba lượt trận giai đoạn phân hạng.

Đang đứng thứ 10 trên BXH gồm 36 đội, Man City từng thua ĐKVĐ Paris Saint-Germain 2-4 trên sân nhà, xen giữa hai chiến thắng Porto (2-0) và AEK Athens (5-1).

Đoàn quân áo xanh tới Đức với thành tích thắng 4, hòa 1 và thua 1 trong sáu lần chạm trán Leipzig trước đây. Man City cũng giành tới 21 chiến thắng sau 32 lần đối đầu các đại diện Đức tại Champions League.

Sau một mùa giải vắng bóng ở đấu trường châu Âu, RB Leipzig trở lại Champions League nhưng mới giành được 3 điểm sau 3 lượt trận.

Lượt trận thứ hai, Leipzig đánh bại PSV Eindhoven 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Brajan Gruda. Tuy nhiên, chiến thắng sít sao ấy nằm giữa hai thất bại nặng nề cùng tỷ số 1-4 trên sân Como và Real Madrid.

Được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng hồi tháng 6, Martin Demichelis đã giành 8 chiến thắng và nhận 5 thất bại sau 13 trận dẫn dắt Leipzig trên mọi đấu trường.

Haaland có duyên với mành lưới RB Leipzig - Ảnh: PA

Chiến lược gia 45 tuổi hướng tới việc đưa Leipzig giành chiến thắng thứ tư liên tiếp, đồng thời lần đầu đánh bại Man City kể từ trận thắng 2-1 trên sân nhà mùa 2021/22.

Sáu lần chạm trán gần nhất giữa Leipzig và Man City chứng kiến tới 30 bàn thắng, trung bình 5 bàn mỗi trận. Vì vậy, cuộc đối đầu đêm nay được kỳ vọng hấp dẫn, với những màn đôi công sôi nổi.

Dự đoán: Man City thắng 4-2

Thông tin lực lượng

RB Leipzig: Assan Ouedraogo và Marc Guiu chấn thương. Khả năng ra sân của Esteve còn bỏ ngỏ.

Man City: Antoine Semenyo là trường hợp chấn thương duy nhất.

Đội hình dự kiến

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui, Baumgartner; Gruda, Romulo, Nusa.

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, O'Reilly; Anderson, Fernandez; Foden, Cherki, Doku; Haaland.