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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 5
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28/10 15:30
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Long An 1-1 Thái Nguyên
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FPT Play
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28/10 17:00
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TPHCM 2-1 Quy Nhơn
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FPT Play
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28/10 18:00
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Hưng Yên 4-1 Huế
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FPT Play
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4
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29/10 02:30
|Man City 2-2 Brighton (pen 4-3)
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SCTV22
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29/10 02:45
|Bournemouth 3-0 Aston Villa
|Fulham 0-1 Crystal Palace
|Sunderland 3-2 Brentford
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29/10 03:00
|Liverpool 1-1 Chelsea (pen 6-5)
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SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9
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29/10 00:30
|AC Milan 2-4 Bologna
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MyTV
|Parma 0-0 Udinese
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MyTV
|Venezia 0-2 Inter Milan
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MyTV
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29/10 02:45
|Genoa 2-0 Juventus
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MyTV
|Monza 1-4 Napoli
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MyTV
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CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/16
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29/10 00:00
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Dynamo Dresden 2-0 Schalke 04
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Freiburg 3-2 Wolfsburg
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Paderborn 0-1 Stuttgart
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Jeddeloh 0-2 Hertha Berlin
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29/10 02:45
|Leverkusen 5-2 Nurnberg
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Hannover 0-2 Kaiserslautern
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Holstein Kiel 1-1 Hoffenheim (pen 4-3)
|Bayern Munich 6-1 Magdeburg
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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29/10 06:30
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Charlotte vs Montreal
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Inter Miami vs Cincinnati
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New England vs New York RB
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New York City vs Atlanta FC
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Toronto FC vs DC. United
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29/10 07:30
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Austin vs Real Salt Lake
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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28/10 17:00
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Gamba Osaka 1-1 Buriram
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Kashima Antlers 3-0 Pohang
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AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2026/27 – VÒNG BẢNG
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28/10 19:15
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Persib Bandung 2-0 Melbourne Victory
|Thể Công 0-5 FC Seoul
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28/10 20:45
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Gol Gohar 0-0 Arkadag
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Nasaf Qarshi 0-1 Al Kuwait
|
28/10 23:00
|
Al Jazira 4-2 Al Muharraq
|
Al Nahda 1-4 Al Rayyan
|
29/10 01:15
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Al Faisaly Amman 0-2 Al Taawon
|
Al Khalidiyah 1-2 Al Wahda
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