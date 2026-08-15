Xem video highlights Singapore 1-3 Thái Lan (Nguồn: FPT Play)

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Đội hình ra sân

Singapore: Izwan; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kampol, Manuel Tom Bihr, Nattapong, Ousmane Thiangkham, Narubadin, Sarach Yooyen, Kakana, Seksan Ratree, Picha Uthra, Yosakorn, Teerasak.

Bàn thắng: Ilhan 84' - Teerasak 14' 26', Seksan 51'

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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
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