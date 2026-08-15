Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Xem video highlights Singapore 1-3 Thái Lan (Nguồn: FPT Play)
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Đội hình ra sân
Singapore: Izwan; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Stewart; Ilhan Fandi.
Thái Lan: Kampol, Manuel Tom Bihr, Nattapong, Ousmane Thiangkham, Narubadin, Sarach Yooyen, Kakana, Seksan Ratree, Picha Uthra, Yosakorn, Teerasak.
Bàn thắng: Ilhan 84' - Teerasak 14' 26', Seksan 51'
Tung ra những đòn phản công lợi hại, Thái Lan xuất sắc hạ Singapore 3-1 trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu vòng bán kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Kết quả bóng đá ASEAN Cup 2026 - Cập nhật kết quả thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 hôm nay ngày 15/8/2026 nhanh và chính xác nhất.