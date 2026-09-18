Đánh bại U23 Philippines 2-0 với các bàn thắng của Thanh Nhàn và Lê Phát, U23 Việt Nam rộng cửa đi tiếp tại Asiad 2026. Đánh giá về trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Chúng tôi rất vui về chiến thắng này. Trong bóng đá, đôi khi trên sân suốt 90 phút tấn công nhiều mà không có sự may mắn là kết quả không tốt.

HLV Đinh Hồng Vinh chọn áo đen cho may mắn

Nhưng hôm nay, các học trò của tôi đã nói tôi hãy đổi, thử mặc áo đen cho may mắn, và tôi đã thử theo. Tất nhiên, đây là chuyện nói vui nhưng thực tế trong bóng đá, luôn có chỗ cho sự may mắn".

"Các cầu thủ U23 Việt Nam có một trận đấu rất kiên cường. Chiến thắng này xin dành tặng cho khán giả, người hâm mộ Việt Nam. Ở trận đấu này, U23 Philippines nhập cuộc là chủ động lùi sâu với 10 người bên phần sân nhà, vì thế U23 Việt Nam rất khó khăn trong tấn công.

Kết thúc hiệp 1, Ban huấn luyện điều chỉnh, khuyến khích tất cả tham gia tấn công, tìm cách lôi kéo có đường chuyền ra sau lưng hàng phòng ngự đối phương. Cách chơi này phát huy tác dụng và kết quả thì tất cả đã thấy", HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. Ảnh: Vietcontent

Không chỉ dành lời khen với toàn đội, HLV Đinh Hồng Vinh đặc biệt nói tới vai trò quan trọng của Xuân Bắc. Tiền vệ này cho thấy sự bản lĩnh tuyệt vời, giúp U23 Việt Nam kiểm soát được khu trung tuyến cùng nhiều đường chuyền thông minh.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở lượt trận cuối là U23 Uzbekistan - đội bóng được HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá có sự chuẩn bị bài bản, nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt. Trước mắt, Ban huấn luyện sẽ ưu tiên cho các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng, đồng thời tiếp tục phân tích đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất.

“Bản thân tôi cùng các cộng sự sẽ ngồi lại xem, phân tích. Tôi đã nhiều lần tạm quyền, thay HLV Kim Sang Sik, nhiều lần đối đầu Uzbekistan. Đó là đối thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật, thể lực tốt. Sau trận này, trước tiên là giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất. Tiếp theo là mổ xẻ để thi đấu tốt trận cuối vòng bảng. Ban huấn luyện ở lại theo dõi trận đấu giữa Uzbekistan và Kuwait”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, U23 Việt Nam chạm trán U23 Uzbekistan vào lúc 12h ngày 22/9.