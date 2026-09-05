CA TPHCM có sự đầu tư đáng kể ở mùa giải năm nay, khi đội bóng này cùng lúc dự 3 giải gồm LPBank V-League, Cúp Quốc gia và Cúp CLB Đông Nam Á.

Nhà vô địch Cúp Quốc gia 2025/26 sẽ được kiểm chứng sức mạnh ngay trận mở màn V-League, gặp Hà Nội FC.

Trước đó, đoàn quân của HLV Diles Athanasios Arthur thua đậm CAHN trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia, tuy nhiên toàn đội nhanh chóng quên đi thất bại này để tập trung cho mặt trận quan trọng nhất là V-League.

Ở trận tiếp đón Hà Nội FC, CA TPHCM có lợi thế sân nhà, cùng việc rút ra nhiều bài học ở trận Siêu Cúp. Đáng chú ý, CA TP.HCM và Hà Nội FC cũng từng gặp nhau ở vòng 1 mùa giải trước trên sân Thống Nhất, với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà.

Cuộc đối đầu giữa CA TP.HCM vs Hà Nội FC hứa hẹn hấp dẫn.

Dù vậy, Patrik Lê Giang cùng các đồng đội được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi Hà Nội FC luôn là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Ở mùa giải năm nay, đội bóng Thủ đô tiếp tục tin tưởng vào các gương mặt quen thuộc như Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Chung, Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hoàng Hên...

Bên cạnh đó, HLV Harry Kewell trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Nguyễn Anh Tiệp hay Chu Ngọc Nguyễn Lực - thành viên trong đội U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup 2026. Hà Nội FC cũng bổ sung một số gương mặt đáng chú ý, như tiền vệ Bùi Ngọc Long, tiền đạo gốc Việt Aymeric Faurand-Tournaire, ngoại binh Andrew Jung, cùng sự trở lại của tiền vệ Phạm Đức Huy.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hà Nội FC sẵn sàng cho một trận đấu sòng phẳng trên sân khách. Mục tiêu của đoàn quân HLV Harry Kewell là giành 3 điểm trọn vẹn trong ngày mở màn V-League.

Ở hai trận đấu còn lại trong ngày 5/9, CAHN được đánh giá cao hơn nhiều so với Hà Tĩnh, và nhiều khả năng giành chiến thắng trên sân nhà. Tại Lạch Tray, Hải Phòng tiếp đón Ninh Bình với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm, nhưng đây là nhiệm vụ khó khăn với đội bóng đất Cảng.