Dù thi đất rất cố gắng để tìm cơ hội giành vé vào VCK U20 châu Á 2027, nhưng U20 Việt Nam không thể đánh bại U20 Palestine trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ). Sau 2 trận thua, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi không còn quyền tự quyết tại giải châu Á.

"Đây là trận đấu mà chúng tôi bắt buộc phải thắng. Các cầu thủ chuẩn bị và chuyển đổi trạng thái tốt. Tuy nhiên, trong hiệp một, tinh thần và sự tập trung của toàn đội chưa thực sự vào guồng. Sang hiệp hai, U20 Việt Nam tạo ra nhiều sóng gió hơn về phía khung thành đối phương, nhưng việc không ghi thêm được bàn thắng dẫn đến kết quả này", HLV Yutaka Ikeuchi đánh giá.

U20 Việt Nam không còn nhiều cơ hội đi tiếp. Ảnh: Đăng Khôi

"U20 Palestine phòng ngự tốt và phản công nguy hiểm. Khả năng phòng ngự của chúng tôi ở những thời điểm quyết định vẫn còn thiếu kinh nghiệm. U20 Việt Nam khi không ghi được bàn thắng từ các cơ hội có được thì kết quả nhận lại là điều phải chấp nhận. Dù cơ hội không còn nhiều do hiệu số bàn thắng bại, nhưng chừng nào còn hy vọng trên lý thuyết, chúng tôi vẫn nỗ lực chiến đấu đến cùng", chiến lược gia người Nhật Bản nhấn mạnh.

Bên kia chiến tuyến, HLV Sajid Karakra của U20 Palestine cho biết: "U20 Việt Nam là tập thể mạnh và có lợi thế sân nhà. Không dễ tìm ra điểm yếu của họ. Có thể do đối thủ mất tập trung nên mới thua U20 Triều Tiên ở trận ra quân. Đây là trận đấu khó khăn vì chúng tôi không có sự khởi đầu tốt ở trận trước, nhưng các cầu thủ thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao, lăn xả, cống hiến và kiểm soát được thế trận. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, ghi được 2 bàn".

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