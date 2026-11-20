Lần đầu dự FIFA U17 World Cup là cột mốc lịch sử, nhưng U17 Việt Nam cần nhiều hơn những trải nghiệm quý giá để chuyến đi này thực sự có ý nghĩa với tương lai.

U17 Việt Nam hãy tận hưởng đi

U17 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên trong lịch sử tại FIFA U17 World Cup 2026, gặp U17 Bỉ vào lúc 20h ngày 20/11. Đây là cột mốc đáng tự hào của bóng đá Việt Nam, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: Thầy trò HLV Cristiano Roland đến Qatar với mục tiêu gì?

Tấm vé dự World Cup là phần thưởng xứng đáng sau hành trình ấn tượng của U17 Việt Nam, đặc biệt là thành tích lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026. Việc trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại giải đấu càng khiến thành công ấy thêm ý nghĩa.

U17 Việt Nam hãy tận hưởng ở sân chơi World Cup

Trước các giải đấu lớn, bóng đá Việt Nam thường nói đến mục tiêu học hỏi, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm. Điều đó không sai, nhất là khi trình độ giữa chúng ta với những nền bóng đá hàng đầu thế giới vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Nhưng nếu chỉ xác định đến World Cup để học hỏi, U17 Việt Nam có thể vô tình tự đặt giới hạn cho chính mình trước khi bóng lăn.

U17 Bỉ, đương kim á quân châu Âu, rõ ràng được đánh giá cao hơn. Sự chênh lệch về thể hình, thể lực, kỹ thuật hay kinh nghiệm thi đấu quốc tế là những thách thức không dễ vượt qua.

Dẫu vậy, bóng đá không phải cuộc chơi mà đội yếu hơn chỉ có nhiệm vụ phòng ngự, chịu đựng rồi chấp nhận kết quả. Điều người hâm mộ cần thấy ở U17 Việt Nam không nhất thiết là một chiến thắng, mà là tinh thần dám chơi, dám cạnh tranh và không đầu hàng.

World Cup phải là nơi các cầu thủ trẻ Việt Nam kiểm chứng năng lực thực sự, thay vì chỉ hài lòng với việc được đứng chung sân với những đối thủ hàng đầu

Đừng để World Cup chỉ là kỷ niệm

Điều đáng nói, câu chuyện của U17 Việt Nam không nên dừng lại sau ba trận vòng bảng gặp Bỉ, New Zealand và Mali, bất kể kết quả thế nào.

Bóng đá Việt Nam từng có một thế hệ tham dự U20 World Cup 2017. Từ đội hình ấy, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu và một số cầu thủ khác sau này trưởng thành, đóng góp quan trọng cho ĐTQG.

Nhưng không phải tất cả đều có được con đường phát triển thuận lợi. Đó cũng là thực tế cần nhìn nhận khi nói về thành công của bóng đá trẻ. Một cầu thủ giỏi ở tuổi 17 chưa chắc trở thành cầu thủ giỏi ở tuổi 23 hoặc xa hơn. Khoảng thời gian chuyển tiếp từ bóng đá trẻ lên chuyên nghiệp mới là giai đoạn quyết định, nhưng cũng đầy rủi ro.

Và người hâm mộ, giới chuyên môn mong sau FIFA U17 World Cup 2026, lứa U17 Việt Nam tiếp tục trưởng thành

U17 Việt Nam có thể gây bất ngờ tại Qatar, thậm chí giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên, thành tích ấy sẽ khó mang lại giá trị lâu dài nếu sau giải đấu, các cầu thủ trở về CLB rồi tiếp tục chờ đợi cơ hội thi đấu.

Bởi vậy, trách nhiệm không chỉ thuộc về HLV Cristiano Roland hay 21 cầu thủ đang dự World Cup. Các CLB, hệ thống đào tạo trẻ và những người làm bóng đá Việt Nam cũng phải có kế hoạch cụ thể để tiếp tục phát triển thế hệ này.

Trận gặp Bỉ ngày 20/11 có thể mở ra một hành trình đáng nhớ. Song, điều quan trọng hơn là vài năm tới, bao nhiêu cầu thủ của thế hệ này đủ sức đứng vững tại V-League, trở thành trụ cột U23 và xa hơn là ĐTQG.

Đến World Cup là một thành công, nhưng biến những tài năng hôm nay thành cầu thủ giỏi của ngày mai mới là điều bóng đá Việt Nam thực sự cần.