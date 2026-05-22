Chiều 22/5, Trường Tươi Đồng Nai có thêm bước tiến quan trọng trong cuộc đua giành vé thăng hạng V-League khi vượt qua TPHCM 1-0 ở vòng 20 giải hạng Nhất quốc gia 2025/26. Người hùng của đội khách là Nguyễn Công Phượng với pha lập công duy nhất trong hiệp 2.

Công Phượng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: TTĐN

Dưới thời tiết nắng gắt trên sân Bà Rịa, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng nhập cuộc khá thận trọng. Những trụ cột như Trần Minh Vương hay Lương Xuân Trường không đạt thể trạng tốt nhất, khiến Đồng Nai ưu tiên lối chơi chắc chắn và kiểm soát nhịp độ.

TPHCM là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Jermie Lynch dứt điểm chệch cột dọc ở phút 14. Sau đó, Đồng Nai đáp trả bằng pha thoát xuống của Minh Vương từ đường chuyền tinh tế của Xuân Trường, nhưng cú dứt điểm cuối cùng không thành công. Cuối hiệp một, Minh Vương tiếp tục thử vận may bằng cú sút xa hiểm hóc, buộc thủ môn Thanh Thắng phải cứu thua.

Đồng Nai cầm một tay vào vé thăng hạng V-League - Ảnh: TTĐN

Sang hiệp hai, Công Phượng được tung vào sân và nhanh chóng tạo khác biệt. Phút 78, anh phá bẫy việt vị thông minh, băng xuống đối mặt Thanh Thắng rồi tâng bóng kỹ thuật, ghi bàn mở tỷ số.

Chiến thắng 1-0 giúp Trường Tươi Đồng Nai có 47 điểm, hơn Bắc Ninh 8 điểm. Nếu đánh bại Long An ở vòng tới, họ sẽ chính thức vô địch hạng Nhất và giành vé lên V-League.

