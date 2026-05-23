Đình Bắc bay cao

Nửa cuối mùa giải 2025/26 đang chứng kiến màn bứt phá cực kỳ ấn tượng, thậm chí được coi… chóng mặt của Đình Bắc khi từ một chân sút phập phù biến thành “sát thủ” thực sự tại V-League.

Chỉ trong ít vòng đấu, chân sút đang khoác áo CLB CAHN đã có cho mình 10 pha lập công, vươn lên dẫn đầu danh sách các cầu thủ nội ghi bàn ở mùa giải 2025/26. Thậm chí, nếu giữ phong độ và được tạo điều kiện, Đình Bắc có thể đe doạ danh hiệu Vua phá lưới của người đồng đội Alan đang tạm nắm sau 23 vòng đấu.

Đình Bắc đang có phong độ khó tin ở V-League

Điều đáng nói nằm ở chỗ Đình Bắc không còn là mẫu cầu thủ chỉ biết tạo đột biến bằng kỹ thuật hay cảm hứng cá nhân. Vua phá lưới của giải U23 châu Á 2026 đang chơi thực dụng, hiệu quả hơn nhờ khả năng di chuyển không bóng, chọn vị trí và tốc độ.

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào chinh phục hàng loạt giải đấu quan trọng trong năm 2026, phong độ của Đình Bắc rõ ràng đang là quân bài quan trọng bậc nhất vào lúc này đối với HLV Kim Sang Sik.

Xuân Son hãy coi chừng

Sự thăng hoa của Đình Bắc đồng nghĩa với áp lực ngày càng lớn dành cho Xuân Son. Tiền đạo nhập tịch này đã trở lại sân cỏ nhiều tháng kể từ khi bình phục chấn thương, nhưng phong độ vẫn chưa đạt tới mức kỳ vọng.

Xuân Son vẫn cho thấy sức mạnh, khả năng tì đè nhưng bản năng săn bàn, cảm giác bóng, tốc độ xử lý cũng như sự bùng nổ trong các pha dứt điểm chưa thật sự trở lại như giai đoạn trước chấn thương.

Để sẵn sàng đẩy đàn anh Xuân Son lên ghế dự bị

Khi Đình Bắc đang chơi ngày càng hay, HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ phải cân nhắc nhiều hơn trong cách xây dựng hàng công. Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn đề cao phong độ thực tế thay vì danh tiếng. Nếu Xuân Son chưa đạt trạng thái tốt nhất, khả năng phải ngồi dự bị hoàn toàn có thể xảy ra.

Sự cạnh tranh ấy còn trở nên khốc liệt hơn khi tuyển Việt Nam lúc này xuất hiện thêm nhiều phương án đáng chú ý với Nguyễn Tài Lộc (Geovane) vừa nhập tịch có thể đem lại kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến cao, trong khi Hoàng Hên vẫn đảm bảo phong độ cao trong màu áo Hà Nội FC.

Đó là tín hiệu tích cực cho tuyển Việt Nam, bởi nhiều năm qua đội bóng áo đỏ thường rơi vào cảnh phụ thuộc vào một vài cá nhân trên hàng công. Nhưng ở chiều ngược lại cũng là lời cảnh báo dành cho Xuân Son: vị trí không còn bất khả xâm phạm.

Và lúc này, cái tên đang được kỳ vọng bậc nhất cho hàng công tuyển Việt Nam trong thời gian tới là Đình Bắc, nên để giữ chỗ bắt buộc Xuân Son cần phải trở lại nếu không muốn đóng vai “kép phụ”.