Ninh Bình có thành tích tốt nhất ở LPBank V-League tính đến thời điểm hiện tại, với 6 trận thắng, hòa 2, dẫn đầu BXH với 20 điểm.

Ninh Bình đang sở hữu hàng công mạnh nhất V-League (20 bàn), cùng hàng phòng ngự khá chắc chắn - thủ môn Đặng Văn Lâm vào lưới nhặt bóng 7 lần, trung bình 0,88 bàn thua/trận. Họ là một trong 2 đội chưa thua trận nào tại V-League (cùng với CAHN).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo Gerard, Ninh Bình có sự cân bằng cả hàng công và thủ. Đội tân binh sở hữu những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt, vận hành lối chơi hiệu quả, chắt chiu cơ hội.

Ninh Bình đang có phong độ cao.

Dù V-League mới diễn ra được 1/3 chặng đường, nhưng nếu Ninh Bình tiếp tục thể hiện như thời gian qua, họ đủ sức vô địch mùa này. Dĩ nhiên trong bóng đá không nói trước được điều gì, và đó là lý do mà Hoàng Đức cùng các đồng đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho từng trận đấu.

Ở vòng này, Ninh Bình tiếp đón Becamex TP.HCM – đối thủ được đánh giá là vừa sức. Xét về mọi mặt, thầy trò HLV HLV Albadalejo Gerard được đánh giá cao hơn.

Trong khi đó, mục tiêu của Becamex TP.HCM là giành ít nhất 1 điểm trên sân khách, trong bối cảnh mất Minh Khoa vì chấn thương. Trong 3 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh có được 4 điểm, nên không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt.

Ở hai trận đấu còn lại trong ngày 1/11, SHB Đà Nẵng quyết giành 3 điểm khi tiếp đón SLNA, trong khi CA TP.HCM có trận đấu không dễ dàng khi gặp Hải Phòng đang có phong độ ổn định.