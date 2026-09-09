Trọng Đại trượt dốc

Ít ngày sau khi gây ngỡ ngàng cho người hâm mộ khi đăng tin tìm kiếm công việc kiếm sống, Trọng Đại lần đầu công khai nguyên nhân khiến sự nghiệp của cầu thủ này đi xuống và rơi vào bi kịch.

Trong chia sẻ, cựu đội trưởng U20 Việt Nam thẳng thắn thừa nhận những sai lầm của tuổi trẻ, của ánh hào quang mang trên mình quá sớm. Vì vậy, từ một ngôi sao đầy triển vọng trượt dốc không phanh, trong khi các đồng đội cùng thời vẫn chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Trọng Đại trượt dốc sau ánh hào quang của tuổi trẻ. Ảnh: Hữu Hà

Câu chuyện càng khiến nhiều người cảm thấy xót xa, nhất là khi cầu thủ đồng hương với Hoàng Đức đang đối mặt với chấn thương, thất nghiệp, cùng lúc mẹ của Trọng Đại đang mắc bệnh hiểm nghèo…

Đáng tiếc hơn, đồng đội một thời của Quang Hải, Tiến Linh, Văn Hậu… từng nhận về nhiều cảnh báo về thái độ, sự chuyên nghiệp hay cách sinh hoạt bất thường từng xuất hiện lúc còn ở "đỉnh cao". Dù vậy, sau cùng những lời cảnh báo ấy không đủ kéo Trọng Đại trở lại, dẫn đến bi kịch xảy đến như đã thấy.

Ai mới là người có lỗi?

Thực tế, ngoài Trọng Đại ra thì không ai có lỗi khiến cựu đội trưởng U20 Việt Nam từng tham dự U20 World Cup trượt dốc và đang đối mặt với khó khăn lớn nhất kể từ khi rời xa ánh hào quang.

Điều này là chắc chắn, các HLV về cơ bản chỉ đảm nhận công việc chuyên môn, chiến thuật và quản lý các học trò trong phạm vi sân tập hay giải đấu, phần còn lại cầu thủ tự phải điều chỉnh và biết mình cần làm gì.

Trong khi người đồng đội cũ Quang Hải lúc này vẫn đang là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam, Trọng Đại đối mặt tương lai mù mịt, tìm kiếm cách mưu sinh. Ảnh: Hữu Hà

Trọng Đại cũng không thể trách hào quang tới sớm, hãy nhìn Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức rồi hàng chục đồng đội khác từng bước ra sân đấu U20 World Cup ở Hàn Quốc gần 10 năm trước sẽ thấy.

Tất cả đều từng là ngôi sao trẻ như nhưng lúc này vẫn khẳng định vị trí, vị thế trên tuyển Việt Nam hay trong lòng người hâm mộ cũng như tiếp tục gặt hái vinh quang, riêng Trọng Đại thì không.

Ngay cả câu chuyện về môi trường sinh hoạt cũng thế. Bóng đá Việt Nam nhiều năm về trước có quá nhiều tấm gương, nhiều cú trượt dốc thậm chí còn dài hơn so với Trọng Đại. Chỉ tiếc rằng cựu tiền vệ này đã không soi vào đó nên lúc này phải lâm vào cảnh vừa đáng thương, vừa đáng trách như vậy.

Ở tuổi 29, Trọng Đại muốn trở lại với sân cỏ đỉnh cao rõ ràng không dễ dàng, nhưng bước sang một chương mới của cuộc đời chắc chắn vẫn rất sớm. Chỉ có điều, cựu đội trưởng U20 Việt Nam có sẵn sàng dũng cảm và mạnh mẽ bước qua hay không.