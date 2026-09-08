Tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik gọi lên tuyển Việt Nam 6 tiền đạo gồm: Tài Lộc, Ngọc Mỹ, Gia Hưng, Việt Cường, Xuân Son và Đình Bắc. Trong số các chân sút này, chỉ có Xuân Son và Đình Bắc ghi bàn - đồng nhận giải Vua phá lưới giải đấu (5 bàn thắng).

Trên thực tế, HLV Kim Sang Sik ban đầu rất kỳ vọng vào Tài Lộc sẽ cùng Xuân Son và Đình Bắc nhận nhiệm vụ săn bàn cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tiền đạo CLB Ninh Bình thi đấu tròn vai, không để lại nhiều dấu ấn.

Trong khi đó, với các chân sút còn lại là Ngọc Mỹ, Gia Hưng và Việt Cường chỉ là phương án dự phòng, gần như không có đóng góp đáng kể nào cho tuyển Việt Nam.

Xuân Son và Đình Bắc gánh nhiệm vụ ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Rõ ràng, với những gì đã thấy ở ASEAN Cup, HLV Kim Sang Sik có lẽ chỉ biết trông chờ vào Đình Bắc và Xuân Son ở chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng hai cầu thủ này chắc chắn bị các đối thủ nghiên cứu kỹ, tìm phương án khóa chặt.

Ở hai trận chung kết lượt đi và về giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc và Xuân Son không ghi bàn. Người lập công cho tuyển Việt Nam là Hai Long, Quang Hải và 2 lần đốt lưới nhà của cầu thủ đối phương.

Với đội hình không phải mạnh nhất, Thái Lan có thể làm khó được Xuân Son và Đình Bắc, thì ở FIFA ASEAN Cup tới đây, với sự bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng, đội bóng xứ Chùa vàng đang rất tự tin đòi nợ tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik hơn ai hết là người nhìn rõ những khó khăn mà tuyển Việt Nam phải đối mặt ở FIFA ASEAN Cup 2026. Và, chiến lược gia người Hàn Quốc phải có thêm phương án cho hàng công, cụ thể là gọi những tiền đạo có thể tạo nên sự khác biệt, cùng với việc tiếp tục trông chờ vào phong độ của Xuân Son và Đình Bắc.

Tiến Linh, Tuấn Hải sẽ trở lại tuyển Việt Nam? Ảnh: S.N

Với 2 vòng V-League diễn ra, không dễ để HLV Kim Sang Sik tìm kiếm nhân tố mới. Tuy nhiên, đã có những tín hiệu vui từ phong độ của Tiến Linh. Tiền đạo 29 tuổi ghi bàn mở tỷ số, góp công giúp CA TP.HCM đánh bại Hà Nội FC ở trận mở màn V-League.

Ngoài ra, Tuấn Hải (Thép Xanh Nam Định), hay chân sút Việt kiều Williams Minh Hoàng của CA TP.HCM cũng là một lựa chọn mà HLV Kim Sang Sik nên cân nhắc. So với Gia Hưng, Việt Cường, Ngọc Mỹ, những cái tên trên được đánh giá cao hơn.