Sau khi U20 Việt Nam lỡ hẹn với VCK U20 châu Á 2027, phải xuống hạng ở kỳ tiếp theo, tương lai của HLV Yutaka Ikeuchi nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Tại vòng loại U20 châu Á 2027, dù được thi đấu trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ), nhưng U20 Việt Nam toàn thua trước U20 Triều Tiên (0-3) U20 Palestine (1-2) và U20 Iran (1-3). Vai trò của HLV Yutaka Ikeuchi được nhiều người nhắc tới sau kết quả không như mong đợi của U20 Việt Nam.

HLV Yutaka Ikeuchi có giải đấu không thành công cùng U20 Việt Nam.

HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận U20 Việt Nam gặp một số vấn đề tại giải, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì đội tuyển chưa thể hoàn thành mục tiêu đề ra: “Chúng tôi tính toán các phương án để đạt được kết quả tốt nhất, nhưng tiếc là mục tiêu đó đã không hoàn thành. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người".

Theo tìm hiểu, sau khi giải đấu khép lại, công việc của HLV Yutaka Ikeuchi với U20 Việt Nam chính thức kết thúc. Chiến lược gia người Nhật Bản hiện vẫn là cố vấn Giám đốc kỹ thuật của VFF, sẽ được VFF phân công nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Ông Yutaka Ikeuchi ký hợp đồng với VFF vào tháng 2/2025, với vai trò cố vấn Giám sát kỹ thuật của U17 Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland.

Trước khi sang Việt Nam làm việc, ông Ikeuchi dẫn U15 Nhật Bản năm 2007, U16 năm 2008 và U17 năm 2009. Sau đó, ông đảm nhiệm nhiều vị trí trong hệ thống đào tạo, gồm phó Giám đốc phát triển trẻ giai đoạn 2014-2017 và Giám đốc phát triển trẻ giai đoạn 2018-2021.