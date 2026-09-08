Ngày 8-9, CLB Becamex TP.HCM (tiền thân là Becamex Bình Dương) tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026/27. Để hướng tới mục tiêu trở lại V-League, đội bóng đất Thủ có nhiều điều chỉnh về lực lượng và BHL. Đội chủ sân Gò Đậu bổ nhiệm HLV Gerard Albadalejo, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng giúp Ninh Bình có màn trình diễn ấn tượng ở lượt đi V-League mùa trước.

Bên cạnh đó, cũng bổ sung nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Cao Văn Triền, Châu Ngọc Quang, Hà Đức Chinh, Hoàng Vũ Samson và Daniel dos Anjos.

Đội trưởng Võ Hoàng Minh Khoa cùng đồng đội quyết tâm trở lại V-League mùa tới

Bên cạnh những tân binh, Becamex TP.HCM vẫn giữ được nhiều cầu thủ từng thi đấu tại V-League như Nguyễn Trần Việt Cường, Bùi Vĩ Hào, Võ Hoàng Minh Khoa, đội trưởng Ngô Tùng Quốc và thủ môn Trần Minh Toàn.

HLV Gerard Albadalejo cũng đặt kỳ vọng vào một tập thể có sự gắn kết và bản sắc rõ ràng: “Chúng tôi sẽ nỗ lực chơi thứ bóng đá hấp dẫn, thể hiện sự tận tâm. Cả đội đang mặc chung một màu áo và sẽ cùng gánh vác một trách nhiệm, một khát vọng đưa CLB Becamex TP.HCM trở lại với vị thế xứng đáng có được”.

Giải hạng nhất 2026/27 có 14 đội tham dự, khởi tranh ngày 11-9. Với lực lượng được đánh giá cao cùng tham vọng trở lại V-League ngay sau một mùa giải, Becamex TP.HCM được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho cuộc đua giành 2 suất thăng hạng vào cuối mùa.