U23 Việt Nam bước vào trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku. Cuộc đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ Đông Nam Á hứa hẹn diễn ra hấp dẫn, quyết liệt.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả, nhưng gặp khó khăn về lực lượng khi Quang Vinh, Lê Phát và Đăng Dương được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam so tài U23 Thái Lan - Ảnh: FAT

Bên cạnh đó, thời gian tập trung ngắn khiến ban huấn luyện phải khẩn trương hoàn thiện đội hình và chiến thuật. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn sở hữu những cầu thủ đáng chú ý như Văn Thuận, Đình Long Vũ, Trần Thành Trung và Williams Minh Hoàng.

Phía đối diện, U23 Thái Lan mang đến đội hình gồm nhiều tài năng trẻ, sẵn sàng tạo bất ngờ. Đội bóng xứ Chùa vàng còn có lợi thế tâm lý sau chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam tại CFA Team China hồi tháng 3.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam: Văn Bình; Tuấn Khải, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt; Quốc Toản, Thành Trung, Bảo Long, Bá Đạt, Văn Thuận; Williams Minh Hoàng, Gia Bảo.

U23 Thái Lan: Sirassawut Wongruankham; Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Tanakrit Lomnak; Peeranan Buakai, Jittipat Wasungnoen, Siradanai Phosri; Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri, Paripan Wongsa.