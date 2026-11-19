Nhận tiền hàng trăm triệu đồng của các hộ kinh doanh để bỏ qua vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường và vệ sinh môi trường, 5 cựu thành viên Tổ trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ, bị phạt từ 2 đến 8 năm 6 tháng tù.

Sau một ngày xét xử, chiều 19/11, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Tiến Mãi (41 tuổi) 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi) 8 năm tù; Lương Quốc Huy Hoàng (45 tuổi) 7 năm tù; Đỗ Khắc Anh Khang (30 tuổi) 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Minh Tuấn (37 tuổi) 2 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, Tổ trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng, lề đường và quy định về vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2021 đến tháng 4/2023, Nguyễn Tiến Mãi (Tổ phó), Nguyễn Thanh Tùng và Lương Quốc Huy Hoàng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền của các hộ kinh doanh, người buôn bán vi phạm.

Ba người thống nhất để Tùng trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận mức tiền, nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, sau đó báo cáo và chia cho các thành viên.

Từ tháng 11/2021 đến ngày 5/4/2023, Tùng nhận tổng cộng 159,85 triệu đồng. Số tiền này được chia cho Mãi, Tùng và Hoàng.

Đến ngày 5/4/2023, sau khi Tổ trưởng Nguyễn Phạm Huy Chương được điều động công tác khác, Mãi được giao phụ trách, trực tiếp điều hành hoạt động của tổ.

Lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Mãi tiếp tục chỉ đạo các thành viên nhận tiền của hộ kinh doanh, người buôn bán để bỏ qua vi phạm.

Theo cáo trạng, Tùng và Khang trực tiếp thỏa thuận, thu tiền; Hoàng và Tuấn giúp sức, biết rõ nguồn tiền bất hợp pháp nhưng vẫn tham gia nhận phần được chia.

Từ ngày 5/4/2023 đến tháng 12/2023, tổng số tiền nhận hối lộ được xác định là 395,05 triệu đồng. Trong đó, Tùng nhận 347,05 triệu đồng, Khang nhận 48 triệu đồng từ các cá nhân kinh doanh. Số tiền này được chia cho các thành viên trong tổ, một phần thông qua tài khoản ngân hàng.

Vụ việc bị phát giác ngày 15/12/2023, khi Tùng bị bắt quả tang đang nhận tiền của một hộ kinh doanh.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận hành vi phạm tội và khai ra các đồng phạm.

Từ lời khai của các bị cáo, người đưa tiền, dữ liệu điện tử và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Mãi, Tùng và Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền nhận hối lộ 554,9 triệu đồng. Đối với Khang và Tuấn, số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự được xác định là 395,05 triệu đồng.