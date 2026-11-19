Công an TPHCM vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Trường – chủ tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” – để điều tra hành vi đăng tải video có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực nhằm câu view, kiếm tiền.

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Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc và Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng đã chủ động nắm tình hình và phát hiện tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” đăng tải nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực. Vụ việc sau đó được chuyển sang Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM thụ lý điều tra.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng tạo lập và sử dụng tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” là Nguyễn Thế Trường (SN 1987, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM). Trường đã tự quay và đăng tải nhiều video clip sử dụng lời lẽ thô tục, thách thức người xem, thậm chí đe dọa người bình luận nếu gặp ngoài đời.

Đối tượng Nguyễn Thế Trường, chủ tài khoản TikTok “Natipong SritongIn”, khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Thống kê qua rà soát ngẫu nhiên 5 video cho thấy các clip này thu hút tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Cơ quan chức năng đánh giá các nội dung trên có tính chất kích động, cổ xúy bạo lực, phá hoại thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận cố ý đăng tải các video này để tăng tương tác, thu hút người theo dõi các phiên thi đấu trực tuyến (PK) trên TikTok nhằm trục lợi. Khi Trường phát trực tiếp, người xem tặng quà ảo và đối tượng quy đổi các vật phẩm này thành tiền trên nền tảng.

Những màn thách thức, cổ xuý bạo lực trên kênh Tiktok “Natipong SritongIn” thu hút khá nhiều lượt xe, bình luận. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Công an TPHCM khuyến cáo các chủ tài khoản, nhà sáng tạo nội dung chấm dứt hành vi đăng tải, phát tán nội dung kích động, cổ xúy bạo lực để câu kéo người xem, nhận quà tặng hoặc thu lợi bất chính; mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Người dân khi phát hiện video có dấu hiệu đe dọa, kích động bạo lực cần lưu lại đường dẫn, sử dụng tính năng báo cáo trên nền tảng và cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất. Người dùng không đăng tải lại hoặc chia sẻ công khai đường dẫn nhằm tránh làm lan truyền nội dung vi phạm.