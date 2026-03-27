Ngày 27/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã vận động, thuyết phục đối tượng truy nã đặc biệt Phạm Việt Hà (SN 1981, trú phường Nam Hoa Lư) ra đầu thú sau hơn 9 năm lẩn trốn.

Theo cơ quan công an, Hà từng là nhân viên một cơ quan trên địa bàn TP Ninh Bình (nay là phường Hoa Lư). Đầu năm 2016, Hà đưa ra thông tin có thể “chạy việc” vào biên chế nhà nước. Tin tưởng, nhiều người dân vay mượn, gom hơn 1 tỷ đồng đưa cho Hà nhờ xin việc cho con em.



Phạm Việt Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhận tiền, Hà không thực hiện như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi bị yêu cầu trả lại, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan An ninh điều tra sau đó khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ra quyết định truy nã.

Trong thời gian bị truy bắt, Hà lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, đồng thời thay đổi tên để che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy tìm.

Sau khi được cơ quan công an và gia đình vận động, ngày 26/3, Phạm Việt Hà đã đến Cơ quan An ninh điều tra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.