Ngày 31/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại Đà Nẵng.

Theo cơ quan công an, khoảng 8h20 ngày 7/7/2023, trên đường Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng), anh N.Đ.H. (SN 1985, trú tại Đà Nẵng) đang đi bộ thì bị một đối tượng áp sát từ phía sau, dùng dao chém vào đùi gây thương tích lên đến 50%. Sau khi gây án, đối tượng được đồng phạm chở xe máy rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh. Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú tại TP Hải Phòng) đã chỉ đạo một nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự, lên kế hoạch sử dụng bạo lực nhằm gây sức ép, buộc anh N.Đ.H. phải nhượng bộ trong quá trình làm ăn.

3 đối tượng bị bắt sau hơn 2 năm trốn truy nã. Ảnh: A.T

Nhóm đối tượng trên gồm có Trần Ngọc Anh (SN 1967), Lê Bá Vũ (SN 1979), Bùi Thu Huyền (SN 1985), Phạm Văn Việt (SN 1985), Nguyễn La Duy (SN 1980, cùng trú tại TP Hà Nội) và Nguyễn Phi Hùng (SN 1987, trú tại TP Đà Nẵng). Trong đó, Duy là đối tượng trực tiếp dùng hung khí tấn công nạn nhân, còn Việt là người chở Duy tẩu thoát.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Thắng, Anh, Hùng và Việt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các đối tượng Duy, Vũ và Huyền bỏ trốn, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Xác định các đối tượng lẩn trốn tại Thái Lan, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tổ chức truy bắt.

Ngày 22/1/2026, lực lượng chức năng bắt giữ Vũ và Huyền tại TP Pattaya. Sau đó, trước sức ép truy bắt gắt gao, Duy đã ra đầu thú.

Ba đối tượng bị Thái Lan trục xuất và bàn giao cho công an Việt Nam để tiếp tục điều tra, xử lý.