Tăng cơ hội tiếp cận thông tin tuyển sinh cho học sinh vùng khó

Việc tuyên truyền, phổ biến thông tin tuyển sinh đại học có ý nghĩa quan trọng với cả người học, các cơ sở đào tạo cũng như toàn xã hội. Với người học, việc được thông tin đầy đủ về ngành học, phương thức tuyển sinh, điểm chuẩn, chế độ học bổng khuyến khích tài năng… sẽ giúp các em học sinh và gia đình lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Đặc biệt, qua việc được thông tin đầy đủ, nhanh chóng về thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng của các cơ sở đào tạo, cơ hội tiếp cận giáo dục của những học sinh ở vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa được mở rộng hơn.

Hoạt động tư vấn tuyển sinh trực tiếp được PTIT triển khai tại nhiều địa phương.

Cũng như nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, những năm gần đây, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT đã tích cực đến tận các trường ở những địa phương còn nhiều khó khăn như Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, Phú Thọ, Ninh Bình... để trực tiếp cung cấp thông tin một cách đầy đủ và cập nhật nhất cho các sinh viên tương lai về chính sách tuyển sinh của trường.

Nhận thức rõ những thay đổi của công tác tư vấn tuyển sinh đại học trong bối cảnh chuyển đổi số, PTIT đã và đang đẩy mạnh cung cấp thông tin, tư vấn chọn ngành nghề đào tạo phù hợp cho người học qua các kênh trực tuyến như cổng thông tin điện tử của 2 cơ sở đào tạo, website cùng Fanpage, Zalo, TikTok về tuyển sinh của trường. Việc này góp phần tạo điều kiện để học sinh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa có cơ hội tiếp cận thông tin bình đẳng hơn.

PTIT sẽ mở mới 7 ngành, chương trình đào tạo đại học

Chia sẻ tại “Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – Open Day PTIT 2026” với chủ đề “Flight to Innovation – Chuyến bay tới tương lai” diễn ra ngày 4/4 tại cơ sở đào tạo Hà Nội của PTIT, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Anh, Phó Giám đốc PTIT nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc lựa chọn ngành học không chỉ dựa vào xu hướng, mà cần gắn với năng lực và khả năng thích ứng lâu dài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Anh, Phó Giám đốc PTIT trao đổi với học sinh, phụ huynh tại “Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Open Day PTIT 2026”.

"Thông qua Open Day PTIT 2026, chúng tôi mong muốn các em học sinh được trải nghiệm thực tế, hiểu rõ ngành nghề và tự tin đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai. Một ngày trải nghiệm thực tế có thể giúp các em học sinh tránh được những lựa chọn sai lầm trong nhiều năm sau đó!”, Phó Giáo sư Trần Quang Anh cho hay.

Không chỉ là một sự kiện tư vấn tuyển sinh, Open Day PTIT 2026 được thiết kế như một hành trình trải nghiệm thực tế, giúp học sinh hiểu rõ bản thân, ngành học và xu hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Tại chương trình, học sinh được tư vấn trực tiếp về các ngành đào tạo, phương thức xét tuyển năm 2026 và định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân. Đồng thời, học sinh được tham quan hệ thống phòng lab, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ, trí tuệ nhân tạo và giao lưu với giảng viên, sinh viên của Học viện.

Thế hệ thí sinh của năm 2026 với đặc điểm năng động, am hiểu công nghệ và có xu hướng tìm kiếm thông tin đa kênh đã đặt ra yêu cầu mới cho đội ngũ tư vấn tuyển sinh đại học.

Theo thông tin được đội ngũ cán bộ, giảng viên cung cấp tới các học sinh, phụ huynh tham dự Open Day PTIT 2026, năm nay, PTIT dự kiến mở thêm nhiều chương trình đào tạo mới mang tính đón đầu xu thế, gắn với các lĩnh vực công nghệ chiến lược của quốc gia. Đây là những chương trình học không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong tương lai gần, mà còn góp phần trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Các chương trình đào tạo đại học dự kiến được PTIT triển khai tuyển sinh trong năm 2026 gồm có: “Truyền thông hàng không vũ trụ” – Đáp ứng xu hướng phát triển của lĩnh vực vệ tinh tầm thấp, công nghệ không gian và hệ thống truyền thông thế hệ mới, đóng vai trò quan trọng trong hạ tầng số và kết nối toàn cầu;

“Công nghệ UAV và Robot di động tự hành” - Phục vụ các ứng dụng trong logistics, nông nghiệp thông minh, đô thị thông minh và quốc phòng, góp phần thúc đẩy phát triển các hệ thống tự động hóa và giao thông thông minh trong tương lai;

“Công nghệ điện ảnh số” – Gắn với sự phát triển của công nghiệp văn hóa, nội dung số và truyền thông sáng tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực lĩnh vực sản xuất nội dung và giải trí số đang tăng trưởng mạnh;

“Thiết kế đồ họa game” – Chương trình thuộc lĩnh vực công nghiệp sáng tạo số, tập trung vào thiết kế hình ảnh, nhân vật và trải nghiệm trong game, đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành công nghiệp game và giải trí số;

“Quản trị đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” - Đáp ứng yêu cầu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, kinh tế số và đổi mới sáng tạo quốc gia, hướng tới đào tạo đội ngũ nhân lực có tư duy sáng tạo, năng lực quản trị và khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh hiện đại.

“Logistics trong kinh tế tầm thấp” - Đáp ứng xu hướng phát triển của nền kinh tế tầm thấp và các mô hình logistics mới gắn với vận tải thông minh, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng hiện đại, góp phần tối ưu hóa vận hành và kết nối trong nền kinh tế số;

“Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh” - Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khai thác dữ liệu lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực dự báo, ra quyết định và quản trị rủi ro trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Đại diện PTIT cho biết thêm: "Những ngành, chương trình đào tạo mới kể trên mặc dù hiện nay còn tương đối mới lạ với phần đông xã hội, tuy nhiên được đánh giá sẽ trở thành các lĩnh vực khát nhân lực và có tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm tới, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ trẻ".