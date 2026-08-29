Mística Núñez: Dược sĩ mơ nối dài giấc mơ vương miện

Mística Núñez sinh ngày 23/4/2001 tại thị trấn Punto Fijo, bang Falcón, là con thứ 2 trong gia đình 3 chị em. Cô tốt nghiệp ngành dược và y khoa, kết hợp niềm đam mê khoa học với mong muốn phục vụ cộng đồng. Đăng quang Miss Venezuela World 2025 ngày 12/11/2025, Núñez vượt qua nhiều thí sinh để giành vé dự Miss World.

Hoa hậu Venezuela Mística Núñez

Dự án Nhân ái của cô mang tên Semillas de Vida (Hạt giống sự sống) hướng đến hỗ trợ một trung tâm giáo dục mầm non tại quê nhà, cải thiện điều kiện y tế và phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Tháng 5/2026, cô được chính quyền bang Falcón vinh danh vì những đóng góp này. Trong phần thi ứng xử tại vòng chung kết quốc gia, khi được hỏi về thách thức đạo đức lớn nhất của trí tuệ nhân tạo, Núñez trả lời rằng có một điều không công nghệ nào thay thế được, đó là sự dẫn dắt của trái tim con người.

Đặt chân đến Việt Nam đầu tháng 8/2026, Núñez giành chiến thắng ở thử thách nấu nướng Chef Beauty trong khuôn khổ Miss World. Venezuela chưa giành vương miện Miss World kể từ chiến thắng của Ivian Sarcos năm 2011 và nhiều người kỳ vọng Núñez sẽ làm nên điều kỳ diệu.

Kanteera Techaphattanakul: Từ đứa trẻ không quốc tịch đến kỹ thuật viên y khoa

Sinh ngày 6/12/2000 tại một bản làng thuộc tỉnh Chiang Rai trong một gia đình dân tộc Thái Lự, Namphueng đã sống 19 năm đầu đời không có quốc tịch, đối mặt với vô số rào cản pháp lý và xã hội trước khi được công nhận là công dân Thái Lan.

Hoa hậu Thái Lan Kanteera Techaphattanakul

Vượt qua hoàn cảnh đó, cô tốt nghiệp Đại học Chiang Mai ngành Hành chính công, hiện là kỹ thuật viên y khoa. Namphueng từng là nhà nghiên cứu đoạt giải thưởng của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và đảm nhiệm vai trò đại sứ thanh niên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Chính trải nghiệm cá nhân đã thôi thúc cô sáng lập dự án Dare Your Dream, cung cấp học bổng và kỹ năng sống cho trẻ em không quốc tịch tại Thái Lan.

Trước khi đăng quang Miss World Thailand 2026 ngày 10/5/2026 tại Bangkok, Namphueng từng dự thi Miss Universe Thailand 2023 và lọt top 20. Cô kế nhiệm Suchata Chuangsri - người mang về vương miện Miss World đầu tiên trong lịch sử Thái Lan năm 2025 và giờ đây gánh trên vai kỳ vọng nối dài thành tích cho đất nước chùa vàng.

Hoa hậu Thái Lan bên Bảo Ngọc tại Miss World 2026:

Luna Luitel: Nữ y tá từ chối quốc tịch Australia để giữ hộ chiếu quê hương

Sinh ngày 3/3/1999 tại Kathmandu, Nepal, Luna Luitel sang Australia học ngành điều dưỡng từ năm 17 tuổi, tốt nghiệp Đại học Western Sydney năm 2021 và hiện là y tá đăng ký hành nghề tại nước này. Cô đang học tiếp thạc sĩ Y tế công cộng tại Đại học Sydney, đồng thời tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực y tế cộng đồng.

Hoa hậu Nepal Luna Luitel

Điều khiến câu chuyện của Luitel đặc biệt là dù đủ điều kiện nhập tịch Australia sau nhiều năm sinh sống, cô vẫn chọn giữ quốc tịch Nepal, xem tấm hộ chiếu quê hương là tài sản quý giá nhất. Luitel từng là Á hậu 1 Miss Teen Nepal năm 2015 và đăng quang Miss Nepal World 2025 ngày 30/8/2025.

Ngoài công việc y tế, Luitel là thợ lặn có chứng chỉ quốc tế, thành thạo thổi sáo và bơi lội. Cô theo đuổi phương châm sống "học - kiếm tiền - trở về", thể hiện mong muốn quay lại phục vụ quê hương sau khi tích lũy kiến thức ở nước ngoài và bày tỏ mong muốn tham gia lĩnh vực hoạch định chính sách công trong vòng năm năm tới.

Minh Dũng

Ảnh: FBNV, video: Kanteera

Nguồn: Miss World, Ecos, Thailights

