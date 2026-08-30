Theo thể thức được ban tổ chức Miss World công bố cho mùa giải năm nay, 111 thí sinh được chia thành 4 khu vực là châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ - Caribe. Mỗi thử thách phụ mang tính khu vực sẽ chọn ra các đại diện xuất sắc nhất của từng châu lục để trao vé thẳng top 40, không phụ thuộc kết quả bình chọn hay chấm điểm chung kết.

Hai thử thách Thể thao và Tài năng có cơ chế chọn 1 thí sinh chiến thắng. 10 thí sinh đã chắc suất trong top 40 gồm có:

Suil Anyelina Pagán (Puerto Rico)

Suil Anyelina Pagán, 21 tuổi, là người đầu tiên giành vé thẳng top 40 sau khi thắng phần thi Thể thao ngày 19/8 với nội dung chạy 1,25km trước 110 đối thủ. Cô là con gái của cựu cầu thủ Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) Ángel Pagán và người mẫu Windy Pagán, người từng dự thi Hoa hậu Thế giới Puerto Rico.

Suil Anyelina Pagán

Pagán theo đuổi dự án cộng đồng mang tên Chạy vì Puerto Rico - Vượt xa vạch đích, hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao cho trẻ em và thanh thiếu niên nước này. Chiến thắng sớm giúp cô trở thành gương mặt đầu tiên chính thức góp mặt tại vòng bán kết của Miss World lần thứ 73.

Romanda Hombir (Nam Phi)

Romanda Hombir, 27 tuổi, cao 1,75m, hiện làm chuyên viên thính học lâm sàng tại Nam Phi. Cô giành vé top 40 nhờ phần trình bày tự tin và lập luận sắc bén tại thử thách Head to head challenge - Thử thách đối đầu khu vực châu Phi, đề cập vấn đề sức khỏe phụ nữ như một trong những mối quan tâm cô theo đuổi. Khả năng ứng xử điềm tĩnh trước các câu hỏi mang tính tranh biện được ban giám khảo đánh giá cao.

Romanda Hombir

Hombir là một trong 4 nhà vô địch khu vực được xác định trong thử thách này, diễn ra tại Nha Trang cuối tuần trước khi vòng Top Model khép lại. Chiến thắng giúp Nam Phi tiếp tục duy trì sự hiện diện tại nhóm thí sinh cạnh tranh sớm cho ngôi vị cao nhất.

Julia Kühnle (Đức)

Julia Kühnle, 26 tuổi, mang hai dòng máu Đức - Nhật và hiện sinh sống tại Berlin. Cô tốt nghiệp cử nhân Khoa học chính trị và Kinh tế, hiện theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Tài chính và Quản trị Frankfurt, từng là Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Nhật Bản 2022.

Julia Kühnle

Phần thi của cô được đánh giá cao nhờ khả năng phân tích vấn đề mạch lạc và tư duy phản biện. Chiến thắng giúp Đức góp mặt sớm vào nhóm ứng viên đáng chú ý của Miss World lần thứ 73.

Georgia-Lee Gill (Trinidad & Tobago)

Georgia-Lee Gill, 24 tuổi, cao 1,75m, tốt nghiệp cử nhân Sinh học và Hóa sinh. Tại thử thách Head to head challenge - Thử thách đối đầu khu vực châu Mỹ - Caribe, cô chia sẻ về hành trình vượt qua những giai đoạn thiếu tự tin vào bản thân và cách đặt mục tiêu sống rõ ràng. Nền tảng học thuật cùng lối lập luận logic giúp Gill thuyết phục ban giám khảo trao vé thẳng top 40.

Georgia-Lee Gill

Cô là gương mặt đại diện cho khu vực Caribe hiếm hoi lọt sâu ngay từ những thử thách phụ đầu tiên. Trinidad & Tobago theo đó ghi tên vào top 40 ngay trong giai đoạn thi bán kết mở màn.

Asia Rose Simpson (Philippines)

Asia Rose Simpson, 19 tuổi, từng trở thành Miss World Philippines trẻ nhất lịch sử khi đăng quang đầu năm nay. Cô là tác giả kiêm họa sĩ minh họa sách thiếu nhi, đồng thời sáng lập dự án SED về thể thao và khiêu vũ, hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho hơn 7.000 học sinh tại Mỹ, Việt Nam và Philippines.

Tại Miss World lần thứ 73, Simpson thắng thử thách Head to head challenge - Thử thách đối đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhờ phần trình bày điềm tĩnh về chủ đề gìn giữ bản sắc văn hóa, qua đó giành vé vào thẳng top 40.

Asia Rose Simpson

Cô cũng lọt top 3 phần thi Tài năng và từng 2 lần vượt qua đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc ở các phần thi phụ trước khi Bảo Ngọc giành chiến thắng ở Top Model. Simpson được xem là một trong những ứng viên trẻ tuổi đáng chú ý nhất mùa giải năm nay.

Grace Richardson (Anh)

Grace Richardson, 20 tuổi, cao 1,8m đến từ Leicester và đang theo học ngành nghệ thuật biểu diễn. Cô bắt đầu học múa từ năm 3 tuổi, từng làm thêm ở quán cà phê và địa điểm tổ chức tiệc cưới trong thời gian theo đuổi đam mê nghệ thuật. Richardson là hoa hậu công khai là người đồng tính đầu tiên của Miss England - Hoa hậu Anh, từng đối mặt với sự kỳ thị thời đi học nhưng vẫn kiên trì theo đuổi sân khấu.

Grace Richardson

Cô giành chiến thắng phần thi Tài năng với một ca khúc trong phim Phù thủy xứ Oz, vượt qua hơn 100 phần trình diễn để trở thành đại diện châu Âu đầu tiên vào top 40 qua hạng mục này.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Việt Nam)

Bảo Ngọc, 25 tuổi, đến từ Cần Thơ, là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và từng đăng quang Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) cùng năm. Cô lọt top 20 ở Head to head challenge - Thử thách đối đầu và top 23 phần thi Tài năng.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Với chiều cao 1,85m cùng khả năng catwalk được đánh giá cao, Bảo Ngọc vượt qua các đại diện còn lại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong đó có Philippines để giành vé thẳng top 40 tại sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ 17.

Joheirry Mola (Cộng hòa Dominica)

Joheirry Mola, 24 tuổi, đến từ thủ đô Santo Domingo, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Iberoamericana (UNIBE). Cô hiện là người mẫu chuyên nghiệp kiêm giáo viên, đồng thời sáng lập dự án cộng đồng Voices of Tomorrow, hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận những cơ hội phát triển bản thân.

Joheirry Mola

Mola đăng quang Miss World Dominican Republic 2025 và giữ vương miện sang kỳ thi năm 2026 tại Việt Nam. Chiến thắng ở Top Model giúp cô chính thức góp mặt trong top 40, củng cố vị thế của Cộng hòa Dominica tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Indira Ampiot (Pháp)

Indira Ampiot, 21 tuổi, sinh tại Basse-Terre, Guadeloupe, mang trong mình dòng máu Pháp gốc Ấn - Guadeloupe. Cô từng đăng quang Miss France 2023 khi mới 18 tuổi, trở thành một trong những hoa hậu Pháp trẻ nhất lịch sử cuộc thi, trước khi được chọn kế nhiệm Agathe Cauet làm Miss World France 2026.

Indira Ampiot

Trước khi bước vào con đường sắc đẹp, Ampiot tốt nghiệp tú tài loại giỏi và dự định theo học ngành truyền thông, chuyên sâu về quảng cáo hình ảnh và thiết kế. Chiến thắng khu vực châu Âu ở phần thi Top Model giúp cô mang về tấm vé top 40 đầu tiên cho đoàn Pháp tại mùa giải này.

Tamunosoye Karibi-George (Nigeria)

Tamunosoye Karibi-George, 26 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Truyền thông tại Đại học Madonna, Okija. Cô từng chiến thắng Miss Africa International 2024 tại Accra, Ghana, trước khi đăng quang Miss World Nigeria 2026 tại Lagos.

Karibi-George hiện làm việc trong lĩnh vực truyền thông kiêm người mẫu thời trang, đồng thời sáng lập dự án Beyond Labels, thúc đẩy hòa nhập và cơ hội bình đẳng cho trẻ em khuyết tật hoặc có khác biệt phát triển thần kinh.

Tamunosoye Karibi-George

Tại đêm thi Top Model, cô vượt qua các đại diện Botswana, Guinea Xích Đạo, Kenya và Nam Phi để giành vé thẳng top 40 cho khu vực châu Phi. Phần trình diễn của Karibi-George trong thiết kế váy ngắn màu vàng đính kết cườm, khép lại bằng một cú xoay người dứt khoát, được đánh giá cao.

Như vậy, 10 trong tổng số 40 suất vào bán kết Hoa hậu Thế giới 2026 đã có chủ. 30 vị trí còn lại sẽ tiếp tục được xác định qua các thử thách phụ như: Beauty With a Purpose - Dự án Nhân ái, Multimedia - Truyền thông, bình chọn của khán giả và lựa chọn trực tiếp từ ban giám khảo. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

4 thí sinh thắng Top Model các khu vực vào top 40 ở Miss World 2026:

Ảnh, clip: Tư liệu, Miss World