Trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đang phát sóng trên VTV,
Việt Hoa vào vai Ngân - cô gái độc thân duy nhất trong nhóm 3 phụ nữ ngoài 30.
Trong chuyến du lịch ngắn ngày, cô vô tình rơi vào lưới tình của chủ thuyền giàu có. Tuy nhiên, diễn xuất quá chênh lệch giữa Việt Hoa và Denis Đặng khiến khán giả bàn tán, bức xúc, cho rằng ê-kíp đã phí phạm tài năng của nữ chính.
Độc thân trên phim nhưng ngoài đời Việt Hoa đã đăng ký kết hôn với diễn viên Vương Trọng Trí, chỉ còn chờ 1 đám cưới. Cả hai yêu nhau khi còn học ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội từ 9 năm trước và đã đăng ký kết hôn từ năm 2021.
Việt Hoa là một trong những nghệ sĩ trẻ có sắc vóc nổi bật tại Nhà hát Kịch Việt Nam.
Cô sinh năm 1996, từng được chọn là đại diện của Nhà hát dự lễ diễu hành tại sự kiện A80.
Bắt đầu được biết đến với phim "Cô gái nhà người ta" đóng cùng Phương Oanh, Việt Hoa dần khẳng định tên tuổi trên sóng truyền hình qua các dự án phim dài hơi như: "Hương vị tình thân", "Mình yêu nhau, bình yên thôi", "Độc đạo", "
Gió ngang khoảng trời xanh".
Việt Hoa được khen ngày càng nhuận sắc và trưởng thành trong diễn xuất. Năm 2024, cô lọt đề cử
Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards với phim "Độc đạo".
Ngoài đời nữ diễn viên chọn phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm.
Việt Hoa ghi điểm bởi nhan sắc tự nhiên không chỉnh sửa.
Việt Hoa có gu thời trang đa dạng và luôn biến hoá với mái tóc dài nữ tính.
Việt Hoa trong "Gió ngang khoảng trời xanh":
Ảnh, clip: VTV, FBNV
