Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương sáng nay dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đại hội là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ và tôn trọng sự thật, theo Tổng Bí thư, đại hội cần tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Các đại biểu dự đại hội đề xuất giải pháp khắc phục dứt điểm, không để hạn chế, yếu kém kéo dài, tích tụ từ nhỏ thành lớn, từ ít nghiêm trọng thành nghiêm trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại đại hội

Tổng Bí thư nêu rõ để thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm của đất nước và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, đất nước có môi trường hòa bình và ổn định, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững thì Quân đội phải là lực lượng chủ công thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới cao hơn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đòi hỏi phải có quyết sách chiến lược, thích ứng với tình hình mới.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng “bốn không” với tính chất hòa bình và tự vệ.

Quân đội cần thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày phục vụ đại hội

Nguyên tắc bất di, bất dịch trong xây dựng quân đội kiểu mới

Tổng Bí thư lưu ý phải kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch trong xây dựng quân đội kiểu mới, cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt quan tâm xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội. Cần bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ luôn có ý chí chiến đấu cao; dám đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách; dám đánh, quyết đánh và biết đánh, biết thắng.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, những thành tố “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ” cần tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy cao hơn nữa trong giai đoạn mới.

Theo Tổng Bí thư, thành tố “hiện đại” đã có bước đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua. Đến nay, nền móng đã vững chắc, điều kiện đã hội tụ thì cần đẩy mạnh xây dựng hiện đại ngay trong nhiệm kỳ này. Hiện đại là phải so với các nước trên thế giới, khu vực chứ không chỉ so với chính chúng ta những năm trước đây.

Để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại cùng với đẩy mạnh xây dựng con người hiện đại trong Quân đội là nhân tố tiên quyết, Tổng Bí thư cho rằng giải pháp căn cơ, bền vững là đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Ông nhấn mạnh về việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Mục tiêu là phải giữ được thế cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại nói chung, trong đối ngoại quốc phòng nói riêng.

Tổng Bí thư cũng lưu ý về việc ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột. Đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Điều này đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá rõ xu thế phát triển của tình hình, kịp thời tham mưu các đối sách chiến lược xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng.

Theo Tổng Bí thư, cần có các đối sách giữ cho “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh”, gắn với xây dựng Quân đội nhân dân và nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh để gìn giữ hòa bình; ngăn ngừa mọi âm mưu xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Đảng, Nhà nước rất tin tưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong thực hiện nội dung này. Đó là phải ngăn ngừa sự suy thoái ngay từ khi còn là mầm mống, ngay ở trạng thái biểu hiện, nhất định không để nảy nở, phát triển trở thành suy thoái và cao hơn là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự đại hội

Tổng Bí thư căn dặn Đảng bộ Quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Ông mong muốn Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”. Toàn quân phải đoàn kết cao trong nội bộ và đoàn kết quân - dân để tạo nên sức mạnh. Toàn quân một ý chí, quân với dân một ý chí để hành động quyết liệt, đúng định hướng.

Cũng theo Tổng Bí thư, toàn quân phải tăng cường thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng. Đây cũng chính là những nhân tố quan trọng để toàn quân thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.