Chiều 1/7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), Báo điện tử Tuổi Trẻ và Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM.

Tại hội nghị, ông Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm Ban Biên tập Báo SGGP.

Theo quyết định, ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo SGGP.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng bổ nhiệm 9 Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, gồm các ông, bà: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường và Trần Gia Bảo.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Huy Ngọc trao quyết định đến Ban Biên tập Báo SGGP. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định bổ nhiệm ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TPHCM, giữ chức Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm 8 Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, gồm các ông, bà: Lê Xuân Trung, Nguyễn Hoàng Nguyên, Đinh Minh Trung, Tạ Thị Nam Hồng, Đinh Đức Thọ, Nguyễn Thái Bình, Lê Cao Cường và Nguyễn Thị Thu Hà.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong trao quyết định đến Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định đến lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

6 người được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM gồm: Thái Thành Chung, Diệp Bửu Chi, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Thanh Quang, Trương Thanh Phong và Trần Hoàng.

Trước đó, ngày 20/6, Thành ủy TPHCM công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ông Lê Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Các Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là Nguyễn Khắc Văn, Cao Anh Minh, Trần Xuân Toàn, Tô Đình Tuân. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM có 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp, gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng; Báo điện tử Tuổi Trẻ; Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.