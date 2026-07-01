Đây là các công trình trọng điểm được TPHCM triển khai nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Các dự án gồm: Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu; cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1); cầu đường Bình Tiên; cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1); nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50.

Nguồn vốn cho các dự án được huy động từ đầu tư công, hợp tác công tư (PPP) và vốn doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Ảnh: Nguyễn Huế

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, việc khởi công đồng loạt các dự án là lời tuyên thệ bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước lịch sử và trước kỳ vọng của cả nước; thể hiện khát vọng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong giai đoạn phát triển mới.

"Hôm nay, chúng ta cụ thể hóa trách nhiệm của "đầu tàu" bằng những dự án tầm cỡ, được hoạch định theo chiến lược phát triển lâu dài và bền vững với tổng nguồn vốn đầu tư khổng lồ. 8 dự án được khởi công đồng loạt chính là những lát cắt chiến lược trong bức tranh hạ tầng tổng thể, phục vụ mục tiêu phát triển bứt phá", Phó chủ tịch TP nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Huế

Lãnh đạo TP đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, máy móc, công nghệ hiện đại, xây dựng kế hoạch thi công khoa học, chi tiết và làm việc với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, thi công nhanh nhất, đạt chất lượng tốt nhất và đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối.

Khởi công 8 dự án trọng điểm

Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng là dự án có ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai tại khu vực gắn với dấu mốc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.

Công trình có quy mô khoảng 73,3ha, tổng vốn đầu tư 29.317 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, gồm 5 hợp phần: xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng; chỉnh trang khu vực Khánh Hội theo hướng bảo tồn di sản cảng; nâng cấp trục đường Nguyễn Tất Thành; đầu tư công viên, cây xanh, hạ tầng khu Bến Bạch Đằng; mở rộng các tuyến đường, xây hầm chui, cầu đi bộ, bãi đỗ xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm và không gian công cộng ven sông Sài Gòn.

Phối cảnh Bến Nhà Rồng và đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Sun Group

Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành dài khoảng 42km, quy mô 6 làn xe cùng đường song hành hai bên, tổng vốn đầu tư 46.918 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP trong giai đoạn 2026-2029.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 14km, gồm hơn 8km cầu, 3,85km hầm và đường dẫn, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 93.159 tỷ đồng. Đây là tuyến kết nối trực tiếp đầu tiên giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, góp phần mở rộng không gian phát triển hướng biển của thành phố.

Phối cảnh công trình đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu khoảng 92.663 tỷ đồng. Ảnh: Vingroup

TPHCM cũng khởi công cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) với vốn đầu tư khoảng 50.820 tỷ đồng, quy mô hơn 351ha, đủ khả năng tiếp nhận tàu container đến 250.000 DWT. Khi hoàn thành toàn bộ, cảng có công suất khoảng 10,8 triệu TEU/năm, hướng đến trở thành cảng trung chuyển container quốc tế của khu vực.

Sáng 1/7, 8 công trình trọng điểm của TPHCM tổ chức lễ khởi công đồng loạt. Ảnh: Nguyễn Huế

Các dự án còn lại gồm cầu đường Bình Tiên (khoảng 6.285 tỷ đồng); tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài (khoảng 22.975 tỷ đồng); nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác (gần 2.969 tỷ đồng) và nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50 (khoảng 590 tỷ đồng).