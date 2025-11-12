Dự thảo quy định chi tiết chính sách đối với đối tượng thu hút vào biên chế, trọng dụng nhân tài trong QĐND Việt Nam.

Cụ thể, đối tượng được hưởng quân trang, trang phục, tiền ăn đặc thù, nhu yếu phẩm ngoài quy định hiện hành khi làm nhiệm vụ.

Về nhà ở, đối tượng được ưu tiên thuê nhà công vụ với mức tối thiểu của nhà ở liền kề có diện tích đất xây dựng 60m² hoặc căn hộ chung cư có diện tích sử dụng 60m², định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 150 triệu đồng. Mức tối đa mà đối tượng được thuê với nhà ở liền kề có diện tích đất xây dựng đến 150m² hoặc căn hộ chung cư có diện tích sử dụng đến dưới 145m², định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 200 triệu đồng.

Trường hợp chưa có nhà ở công vụ mà phải thuê nhà thì đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà để ở. Các đối tượng này cũng được ưu tiên tham gia dự án về nhà ở, đất ở; được ưu tiên cao nhất trong nhóm cán bộ, công chức, viên chức được mua nhà ở xã hội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra, thị sát khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" hồi tháng 9. Ảnh: Phạm Hải

Về tiền thưởng, đối tượng được hưởng tiền thưởng 1 lần tối thiểu bằng 6 lần mức lương hiện hưởng từ kết quả công trình nghiên cứu khoa học, sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp được ứng dụng vào hoạt động quân sự, mang lại hiệu quả cao nhưng không phải là thương mại hóa.

Bộ trưởng Quốc phòng quyết định mức tiền thưởng bảo đảm tương xứng với hiệu quả mang lại đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Chính sách về phụ cấp tăng thêm với đối tượng thu hút vào biên chế trong QĐND Việt Nam

Dự thảo đề xuất hàng tháng, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm bằng 250% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm. Các đối tượng khác được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 350% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa ra các trường hợp được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm cao hơn, từ 400-500% mức lương hiện hưởng.

Theo đó, phụ cấp hỗ trợ bằng 500% mức lương hiện hưởng đối với giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án; bằng 450% mức lương hiện hưởng, đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá; bằng 400% mức lương hiện hưởng đối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá.

Trường hợp đặc biệt cần thu hút vào làm việc thuộc lĩnh vực trọng điểm của Quân đội mà không phải đối tượng nêu trên thì được hưởng phụ cấp hỗ trợ bằng 400% mức lương hiện hưởng.

Ngoài mức phụ cấp tăng thêm, Bộ trưởng Quốc phòng căn cứ kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hằng năm thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm/công việc để quyết định tăng thêm mức phụ cấp từ 50-100% mức lương hiện hưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chính sách về phụ cấp tăng thêm với đối tượng trọng dụng nhân tài

Dự thảo đề xuất kể từ ngày có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài quân sự, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng hàng tháng được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 400% mức lương hiện hưởng.

Trường hợp được hưởng phụ cấp tăng thêm cao hơn gồm: giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 550% mức lương hiện hưởng.

Phụ cấp tăng thêm bằng 500% mức lương hiện hưởng đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá.

Phụ cấp tăng thêm bằng 450% mức lương hiện hưởng, đối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá.

Trường hợp đặc biệt đang làm việc thuộc lĩnh vực trọng điểm của Quân đội mà không phải đối tượng trên thì được hưởng khoản phụ cấp hỗ trợ bằng 450% mức lương hiện hưởng.

Ngoài mức phụ cấp tăng thêm, Bộ trưởng Quốc phòng căn cứ kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hằng năm thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm/công việc để quyết định tăng thêm mức phụ cấp từ 50-100% mức lương hiện hưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.