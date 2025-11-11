Ngày 11/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, chưa đầy 12 giờ sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ nghi phạm trộm cắp, đồng thời thu hồi toàn bộ 1,8 tỷ đồng.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Hải cùng tang vật vụ án. Ảnh: Đ.A

Trước đó, chiều 10/11, Công an xã Định Quán nhận được tin báo từ anh Nguyễn Bá Nam (SN 1993, trú xã La Ngà), nhân viên một ngân hàng, về việc 1,8 tỷ đồng để trong cốp xe máy bị mất khi anh quay lại lấy.

Nhận được tin báo, Công an xã Định Quán đã triển khai lực lượng đến hiện trường, rà soát các mối quan hệ, trích xuất camera và khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Nguyễn Hải (SN 1976, trú xã Tân Phú, Đồng Nai) là nghi phạm trong vụ án.

Đến rạng sáng nay (11/11), lực lượng công an đã bắt giữ Hải, thu hồi tang vật là số tiền 1,8 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận khoảng 16h ngày 10/11, khi đang ngồi uống nước gần ngân hàng, đối tượng thấy anh Nam mang một túi tiền lớn. Khi anh Nam để túi tiền vào cốp xe rồi quay vào ngân hàng, Hải đã dắt xe ra ngoài, nhờ người mở cốp và lấy toàn bộ số tiền, sau đó mang về giấu trong ô tô của mình. Sau khi thực hiện xong, Hải trả xe về vị trí cũ để tránh bị phát hiện.

Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.