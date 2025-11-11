Ngày 11/11, liên quan đến vụ ba người tử vong trong phòng trọ tại ấp Tân Thạnh (xã Tân Hương), cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp thông tin kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu.

Theo đó, ba nạn nhân gồm chị T.T.L.Tr. (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú); cháu N.N.B.T. (12 tuổi, con gái chị Tr.) và anh N.V.K. (41 tuổi, ngụ xã Hòa Long – người sống như vợ chồng với chị Tr.).

Theo kết quả khám nghiệm, anh K. tử vong do suy hô hấp cấp, suy tim cấp, phù phổi cấp. Chị Tr. chết do ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp do siết cổ. Cháu T. tử vong do ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp.

Cả ba người tử vong trong khoảng thời gian trên dưới 24 giờ trước khi được phát hiện. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm vi thể và độc chất để bổ sung kết luận.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: E.X

Theo điều tra ban đầu, chị Tr. cùng con gái là cháu T. thuê trọ tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp được khoảng một năm. Chị Tr. và anh K. cùng làm thuê tại một vựa dừa ở xã Tân Hương, có quan hệ tình cảm với nhau.

Khoảng 7h15 ngày 8/11, chủ vựa dừa gọi điện cho chị Tr. đến làm việc nhưng không liên lạc được. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, người này đến phòng trọ tìm thì thấy cửa bị khóa bên trong.

Chủ vựa dừa gọi thêm chủ nhà trọ đến kiểm tra thì phát hiện mùi xăng nồng nặc phát ra từ phòng. Chủ nhà trọ dùng búa đập vỡ ô kính, mở cửa vào trong thì phát hiện chị Tr., anh K. và cháu T. đã tử vong.