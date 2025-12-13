Không ít các đám cưới tại Việt Nam gây chú ý với dàn xe trị giá hàng trăm tỷ đồng, quy tụ nhiều mẫu xe đắt tiền và người nổi tiếng. Tuy nhiên, một đám hỏi tại Hà Nội gần đây xuất hiện nhiều mẫu xe sang và siêu xe đặc biệt, với tổng giá trị ước tính hơn 150 tỷ đồng. Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò về danh tính cô dâu - chú rể và chủ nhân dàn xe.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, dàn xe trăm tỷ này nằm trong đoàn dự lễ ăn hỏi ái nữ của một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Tập đoàn ô tô của vị doanh nhân này hiện chiến thị phần lớn và là thương hiệu bán chạy thứ hai tại Việt Nam trên thị trường ô tô. Cô dâu cũng là một nhân vật nổi tiếng, giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong tập đoàn ô tô này.

Phần lớn các xe xuất hiện tại đám hỏi đến từ thương hiệu ô tô Genesis của Hàn Quốc, số ít xe còn lại đến từ các hãng xe Anh quốc, Nhật Bản và Đức.

Dẫn đầu đoàn xe là chiếc xe hoa Mercedes-Benz S 450, với ngoại thất màu trắng nổi bật. Mẫu xe sang này có giá lăn bánh gần 5 tỷ đồng và được rất nhiều đại gia Việt ưa chuộng. Xe đã được chủ nhân nâng cấp lên bodykit và bộ mâm đa chấu của phiên bản Maybach.

Đắt tiền nhất dàn xe dự lễ ăn hỏi là chiếc McLaren 765LT, thuộc sở hữu của một doanh nhân trẻ tuổi. Đây cũng là chiếc 765LT duy nhất tại Việt Nam có ngoại thất sơn màu xanh Paris Blue - màu sơn trong bảng màu cá nhân hoá MSO (McLaren Special Operation). Thời điểm mua mới, siêu xe này có giá lăn bánh hơn 35 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu thông qua đại lý tư nhân ở TP.HCM.

Đi cùng siêu xe Anh quốc là chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ nhất, thuộc Series I (đời 2009-2014), có giá tại thời điểm mua mới khoảng 20 tỷ đồng. Sau nhiều năm sử dụng, ngoại thất xe vẫn còn khá mới, với nước sơn màu đen cùng nhiều chi tiết mạ crôm sáng bóng. Xe được trang bị bộ mâm 7 chấu đơn màu bạc.

Cũng do một hãng xe Anh quốc khác sản xuất, chiếc siêu SUV Aston Martin DBX 707 đặc biệt không kém. Mẫu xe này có giá lăn bánh hơn 23 tỷ đồng, nhập khẩu thông qua đại lý chính hãng. Đây là chiếc DBX707 duy nhất tại Việt Nam có ngoại thất mang màu trắng, đi kèm bộ mâm 5 chấu kép phối hai tông màu sáng - tối.

Đặc biệt hơn cả là dàn xe sang Genesis cực hiếm tại Việt Nam, trong đó đáng chú ý là bốn chiếc sedan Genesis G90. Mẫu xe này là đối thủ cạnh tranh với Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series hay Audi A8. Mỗi chiếc G90 nhập khẩu từ Hàn Quốc đều có giá lăn bánh ước tính gần 8 tỷ đồng.

Ngoài bốn chiếc Genesis G90, dàn xe trong lễ ăn hỏi ái nữ doanh nhân ngành ô tô còn có thêm 3 chiếc Genesis GV80, với giá trị hơn 4 tỷ đồng mỗi chiếc. Đây vốn là mẫu SUV hạng sang cùng phân khúc với Mercedes-Benz GLE và BMW X5. Tuy nhiên, do chưa bán chính hãng ở nước ta nên số lượng xe trên thị trường không nhiều.

Một chiếc Genesis G70 có giá gần 2 tỷ đồng mang biển số Ninh Bình gây chú ý nhờ biển số khá đẹp.

Chiếc sedan siêu sang Mercedes-Maybach S 650 trị giá hơn 15 tỷ đồng được sơn hai màu trắng - đen có mặt tại đám hỏi từ khá sớm. Tuy nhiên, chiếc xe sau đó không tham gia trong đoàn xe về nhà trai. Mẫu xe này hiện đã bị thay thế bằng mẫu Maybach S 680 có giá tương đương, nhập khẩu thông qua đại lý chính hãng lẫn tư nhân.

Độc lạ không kém là chiếc xe điện Skoda Enyaq iV, được đưa về Việt Nam từ cuối năm 2024 để phục vụ triển lãm Vietnam Motor Show. Ngoại thất xe nổi bật với nước sơn màu xanh lá, đi kèm bộ mâm 5 chấu kép thể thao. Xe có khả năng di chuyển tối đa 566 km/lần sạc đầy pin, sử dụng động cơ điện mạnh tới 340 mã lực.

Bên cạnh đó, đoàn xe còn có cặp đôi Toyota Land Cruiser LC300 mang biển số khá đẹp. Mỗi chiếc SUV hạng sang có giá lăn bánh hơn 5 tỷ đồng, trong đó chiếc gắn biển số 30K-565.69 dùng biển đấu giá (trị giá 45 triệu đồng).

Cũng đến từ hãng xe sang Nhật Bản, chiếc Lexus LX 570 khiến nhiều người chú ý hơn nhờ ngoại thất màu đen và bodykit hầm hố của phiên bản SuperSport. Để sở hữu chiếc xe này, chủ nhân phải bỏ ra số tiền không dưới 9 tỷ đồng khi mua mới. Đây cũng là mẫu xe được nhiều đại gia trong nước ưa chuộng.

Tuy có giá trị không cao như những mẫu xe sang kể trên, song chiếc Hyundai Creta nằm cạnh chiếc Lexus LX 570 nổi bật không kém với nước sơn màu đỏ cùng biển số đấu giá 35A-373.79. Tham khảo trên trang chủ công ty đấu giá, biển số này được đấu với mức giá trúng là 40 triệu đồng.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!