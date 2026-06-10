Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong tháng 5, nước ta nhập khẩu gần 1,11 triệu tấn dầu thô, trị giá 1,12 tỷ USD, tăng 46,4% về lượng và 56,5% về trị giá so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu dầu thô trong tháng 5 chỉ tăng nhẹ 6,7%, nhưng trị giá lại tăng mạnh 108%.

Lũy kế đến hết tháng 5/2026, nước ta đã chi hơn 3,54 tỷ USD để nhập khẩu khoảng 4,88 triệu tấn dầu thô. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng dầu thô nhập khẩu tuy giảm 18,2% nhưng trị giá lại tăng 4,1%.

Ngoài dầu thô, các doanh nghiệp nước ta còn nhập khẩu gần 474.600 tấn xăng dầu các loại, trị giá lên tới 653,6 triệu USD, giảm mạnh 38,5% về lượng và giảm 48% về trị giá so với tháng 4/2026. Còn so với tháng 5/2025, nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng vừa qua giảm 37,4%, tuy nhiên trị giá lại tăng mạnh 50,1%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, nước ta nhập khẩu gần 4,59 triệu tấn xăng dầu các loại, trị giá gần 4,89 tỷ USD, tăng 15,8% về lượng và 81,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung cả dầu thô và xăng dầu các loại, lượng nhập khẩu đạt 9,47 triệu tấn, trị giá khoảng 8,43 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, khối lượng nhập khẩu giảm 4,6%, nhưng trị giá tăng mạnh gần 38,2%, tương đương tăng thêm khoảng 2,33 tỷ USD.

Giá xăng dầu đã giảm mạnh từ mức đỉnh lịch sử. Ảnh: Thạch Thảo

Hiện nguồn cung trong nước không chỉ được đảm bảo, mà giá xăng dầu cũng giảm mạnh từ mức đỉnh lịch sử ghi nhận hồi cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2026.

Cụ thể, giá xăng E10 RON95-III từ mức đỉnh lịch sử 31.420 đồng/lít ghi nhận ngày 24/3 nay lùi về mức 22.330 đồng/lít, tương đương giảm 9.090 đồng mỗi lít.

Giá xăng E5 RON92-II từ mức đỉnh 30.114 đồng/lít (24/3) đã giảm 8.330 đồng mỗi lít, về ngưỡng 21.784 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng từ mức đỉnh 44.788 đồng/lít (3/4), giảm mạnh 17.922 đồng/lít, hiện chỉ còn 26.866 đồng/lít.

Bên cạnh diễn biến giá, thị trường xăng dầu còn ghi nhận thay đổi đáng chú ý khi xăng E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6, thay thế hoàn toàn các loại xăng khoáng RON95 và RON97.

Tại hội thảo về chuyển dịch năng lượng chiều 9/6, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết việc triển khai xăng sinh học E10 từ ngày 1/6 là một bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi xanh và chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Theo ông Đào Duy Anh, xăng E10 không phải là đích đến, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Ý nghĩa của loại nhiên liệu này không chỉ nằm ở việc pha trộn 10% ethanol trong mỗi lít xăng, mà còn mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu mới, từ vùng nguyên liệu, sản xuất, cung ứng đến tiêu dùng nhiên liệu xanh, góp phần gia tăng giá trị cho nền kinh tế.

Đại diện Bộ Công Thương thông tin, những ngày đầu triển khai bán xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm và người dân bước đầu đón nhận tích cực. Điều này cho thấy các chính sách có lộ trình phù hợp, được chuẩn bị kỹ lưỡng và truyền thông đầy đủ sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Thời gian tới, cùng với việc triển khai hiệu quả xăng E10, ngành công thương sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng. Cùng với đó, mở rộng các nguồn năng lượng xanh; khuyến khích mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững; nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng năng lượng và phát triển các ngành công nghiệp mới gắn với quá trình chuyển đổi xanh.

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối thực hiện nghiêm các quy định về phối trộn, cung ứng xăng sinh học, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất.

Ngoài ra, các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.