Phó Cục trưởng Đào Duy Anh cho biết, những ngày đầu triển khai, lượng tiêu thụ xăng E10 đạt hơn 141 triệu lít trên tổng số 151 triệu lít xăng bán ra toàn quốc và chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể từ người tiêu dùng.
Chiều 4/6, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giá xăng E10 giảm mạnh 1.330 đồng/lít.
Trước băn khoăn của người tiêu dùng về chất lượng và tác động của xăng E10 tới động cơ, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đã có gần 10 năm sử dụng nhiên liệu sinh học và E10 là loại xăng đang được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia.