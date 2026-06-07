Trước băn khoăn của người tiêu dùng về chất lượng và tác động của xăng E10 tới động cơ, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đã có gần 10 năm sử dụng nhiên liệu sinh học và E10 là loại xăng đang được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia.