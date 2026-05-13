Theo Quyết định 840/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045, ngành công nghiệp công nghệ số được xác định là “động lực then chốt” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số và tạo nền móng vững chắc cho chuyển đổi số quốc gia.

Chương trình nêu rõ khu vực kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số", trong khi Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, xây dựng hành lang pháp lý, quy hoạch hạ tầng và tạo lập thị trường thông qua định hướng, đặt hàng, giao nhiệm vụ.

Mục tiêu đáng chú ý nhất trong chương trình là doanh thu toàn ngành đạt tối thiểu 300 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2026 - 2030 từ 12% mỗi năm.

Trong đó, doanh thu xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ số của doanh nghiệp Việt Nam được kỳ vọng đạt ít nhất 55 tỷ USD mỗi năm, tăng trưởng bình quân tối thiểu 30% mỗi năm.

Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045 nhấn mạnh tinh thần Make in Viet Nam, sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt. Ảnh: Duy Vũ

Bên cạnh quy mô doanh thu, Chính phủ cũng đặt mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó có ít nhất 5 doanh nghiệp đạt tầm các nước tiên tiến vào năm 2030.

Tầm nhìn đến 2045, Việt Nam kỳ vọng hình thành tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Chương trình nhấn mạnh tinh thần “Make in Viet Nam”, tức doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất, cung ứng sản phẩm và dịch vụ công nghệ số, thay vì chỉ gia công hoặc lắp ráp.

Một trong những lĩnh vực được ưu tiên là bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Theo chương trình, Việt Nam sẽ phát triển mạng lưới trung tâm, phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ sản xuất, thiết kế và đo kiểm chip bán dẫn; đồng thời xây dựng Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước thiết kế, thử nghiệm và đo kiểm chip.

Nhà nước cũng dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp mua phần mềm thiết kế chip EDA, chia sẻ thư viện thiết kế IP và hỗ trợ chi phí “tape-out” - công đoạn sản xuất thử chip bán dẫn vốn có chi phí rất cao.

Ở hạ tầng số, chương trình đặt mục tiêu phủ sóng 5G tới 99% dân số, đồng thời chuẩn bị điều kiện thử nghiệm 6G. Việt Nam cũng dự kiến đưa vào hoạt động thêm ít nhất 6 tuyến cáp quang biển mới, nâng tổng dung lượng thiết kế cáp quang biển lên tối thiểu 350 Tbps.

Một mục tiêu khác thu hút chú ý là việc hình thành 16-20 khu công nghệ số tập trung trên cả nước, trong đó có ít nhất một khu quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Chính phủ cũng đặt kế hoạch xây dựng ít nhất một trung tâm tính toán hiệu năng cao dùng chung để phục vụ các “bài toán lớn” về AI và công nghệ số.

Về nhân lực, chương trình đặt mục tiêu đào tạo và phát triển hơn 3 triệu lao động công nghiệp công nghệ số đến năm 2030. Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm, công cụ, phần mềm phục vụ đào tạo; triển khai các chương trình đào tạo lại (reskill) và nâng cao kỹ năng (upskill) để chuyển đổi lao động từ ngành khác sang công nghệ số cũng như chuyển đổi giữa các lĩnh vực thuộc công nghệ số.

Ngoài đào tạo trong nước, chương trình cũng đề cập cơ chế đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài công nghệ, chuyên gia và nhà khoa học quốc tế tham gia các dự án trọng điểm tại Việt Nam.

Để tạo thị trường cho doanh nghiệp công nghệ số nội địa, Chính phủ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê, mua các sản phẩm và dịch vụ “Make in Viet Nam” phục vụ chuyển đổi số thông qua phiếu hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ trực tiếp.

Đồng thời, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ được hỗ trợ tham gia triển lãm quốc tế như CES hay MWC để tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu và mở rộng thị trường toàn cầu.

Chương trình cũng mở ra cơ chế hỗ trợ M&A trong lĩnh vực công nghệ. Theo đó, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước, được khuyến khích dùng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để mua lại hoặc sáp nhập các phòng thí nghiệm, trung tâm R&D ở nước ngoài nhằm tiếp nhận công nghệ lõi và mở rộng thị trường.

Ở tầm nhìn 2045, Chính phủ đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số hàng đầu khu vực, vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới.

Đồng thời, Việt Nam hướng tới thu hút thêm ít nhất 5 dự án mới của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam.