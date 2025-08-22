Bệnh nhân là ông N.V.B. (61 tuổi, trú tại xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi nhiều, đi ngoài phân lỏng, đau bụng âm ỉ, nổi vân tím toàn thân, hội chứng nhiễm trùng và dấu hiệu mất nước dương tính.

Trước đó bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống trong quá trình chế biến thực phẩm.

Kết quả siêu âm, chụp CT có hình ảnh tràn dịch khoang màng phổi hai bên, xẹp phổi cận dịch, dịch giữa các quai ruột.

Bệnh viện Bãi Cháy cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm màng não do nhiễm liên cầu lợn. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ đã chẩn đoán ông B. sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, trên nền tăng huyết áp, tiên lượng tử vong rất cao.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực chuyên sâu theo phác đồ với kháng sinh, an thần thở máy, lọc máu liên tục, truyền dịch, vận mạch, dinh dưỡng tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân có tình trạng đau đầu, ý thức chậm, được chọc dịch não tủy, làm xét nghiệm, chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do liên cầu lợn, được điều trị theo phác đồ viêm màng não.

Sau 14 ngày điều trị, bệnh nhân thoát nguy kịch, sức khỏe ổn định, xét nghiệm chỉ số nhiễm trùng cải thiện.