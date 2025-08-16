Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội chiều 16/8, Thủ đô vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc liên cầu lợn. Đó là người đàn ông 48 tuổi, địa chỉ Thường Tín, làm nghề giết mổ lợn, khởi phát bệnh ngày 8/8 với triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, sốt.

Sau đó ông nhập viện Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.

Cộng dồn năm 2025 đến nay ghi nhận 8 trường hợp mắc liên cầu lợn, 1 ca đã tử vong. Ca tử vong là bệnh nhân nam, 53 tuổi, địa chỉ xã Ô Diên, khởi phát bệnh ngày 16/7 với triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi. 5 ngày sau, ông được đưa vào Bệnh viện Đan Phượng (Hà Nội) rồi chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai. Dù được hồi sức tích cực nhưng tình trạng không cải thiện, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà và tử vong sau đó.

Với 8 ca mắc bệnh liên cầu lợn, Hà Nội ghi nhận số mắc tăng 7 ca so với cùng kỳ năm 2024. Hầu hết ca bệnh đều làm nghề hoặc tiếp xúc liên quan đến lợn, như trường hợp người đàn ông 38 tuổi, công nhân chế biến tóp mỡ, trong quá trình làm có bị đứt tay, vài ngày sau mắc bệnh hay người phụ nữ 73 tuổi bán lòng lợn tại nhà.

Một số bệnh viện tuyến Trung ương ở Hà Nội cũng ghi nhận nhiều bệnh nhân nhiễm khuẩn liên cầu lợn được chuyển đến từ các địa phương lân cận Thủ đô.

Liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người. Hầu hết bệnh nhân đều liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các món chưa nấu chín.

Một số trường hợp không ăn tiết canh, không giết mổ lợn vẫn nhiễm vi khuẩn này do ăn thịt lợn nhiễm bệnh tái sống, hoặc tiếp xúc với lợn bệnh thông qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến.

Mắc liên cầu lợn, trường hợp nhẹ có thể nhiễm khuẩn huyết - viêm phổi, nặng có thể có viêm màng não kèm theo mất thính lực; thậm chí có thể sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, các món chưa được nấu chín kỹ hoặc các sản phẩm chế biến không đảm bảo vệ sinh; tránh giết mổ, chế biến lợn ốm hoặc nghi mắc bệnh nếu không có bảo hộ lao động.

Khi có biểu hiện nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, ù tai, buồn nôn... cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.