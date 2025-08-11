Tôi rất thích ăn bì lợn kho hoặc các món chế biến từ bì lợn nhưng tôi nghe nói ăn bì lợn bị mỡ máu nên sợ không dám ăn. Xin chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn! (Lê Văn Đạo, Yên Hòa, Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Bì lợn là thực phẩm bị ghét bỏ, thậm chí bán không ai mua. Tuy nhiên, nếu biết dùng đúng thì thực phẩm này trở thành món ăn bổ ích. Hàm lượng protein trong bì lợn cao gấp 2,5 lần so với thịt, hàm lượng chất béo chỉ bằng 1/2 thịt lợn.

4 công dụng của bì lợn

1. Hỗ trợ làm đẹp da, tóc và móng

Bì lợn chứa hàm lượng collagen dồi dào, giúp làm chậm quá trình lão hóa da, tăng độ đàn hồi và giữ ẩm cho da. Collagen còn hỗ trợ sức khỏe của tóc và móng, giúp chắc khỏe và bóng mượt. Nhờ đó, bì lợn được ví như một “mặt nạ tự nhiên” giúp phụ nữ duy trì vẻ trẻ trung.

2. Tăng cường sức khỏe xương khớp

Collagen trong bì lợn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của hệ xương khớp. Bổ sung bì lợn ở mức vừa phải vào chế độ ăn giúp hỗ trợ xương chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương và cải thiện độ linh hoạt của khớp.

Bì lợn giàu protein. Ảnh: P.Huy.

3. Bổ máu và tăng cường sức khỏe

Bì lợn có tính mát, vị ngọt, được cho là có tác dụng hoạt huyết, bổ máu, hỗ trợ chức năng não và cải thiện độ ẩm cho da, tóc. Đây là thực phẩm giàu protein, giúp cung cấp dinh dưỡng mà không cần nạp quá nhiều chất béo, từ đó hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể.

4. Hỗ trợ hệ miễn dịch

Nhờ hàm lượng protein cao, bì lợn giúp cơ thể bổ sung năng lượng và tăng cường khả năng miễn dịch. Bì lợn có khoảng 43% chất béo không bão hòa, chủ yếu là axit oleic, đây một loại chất béo lành mạnh tương tự như trong dầu ô liu. Chất béo này có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch nếu tiêu thụ ở mức hợp lý.

Lưu ý khi dùng bì lợn

Nếu bạn bị mỡ máu cao thì nên hạn chế ăn bì lợn vì thực phẩm này chứa cholesterol hoặc lọc bỏ lớp mỡ bám vào bên trong bì lợn giúp hàm lượng chất béo cũng sẽ giảm. Ngoài ra, người thừa cân, béo phì, gout hoặc suy thận được khuyến cáo hạn chế ăn bì lợn.

Bì lợn không phải là nguồn protein hoàn chỉnh, bạn cần đảm bảo chế độ ăn nhiều nguồn protein hoàn chỉnh từ đa dạng thực phẩm như thịt, cá, trứng, đậu nành…

Người tiêu dùng chọn bì lợn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được xử lý sạch sẽ để tránh nhiễm khuẩn hoặc mầm bệnh, không mua bì lợn tẩy trắng vì có thể là dấu hiệu của việc sử dụng hóa chất tẩy rửa. Bì lợn sạch thường có độ giòn, dai tự nhiên và không có mùi hôi.

Dù có nhiều công dụng nhưng mọi người chỉ nên tiêu thụ bì lợn ở mức vừa phải, kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng để đảm bảo sức khỏe.