Chiều 20/8, một người đàn ông trung niên được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Khoảng 30 phút trước đó, tại đường Sư Vạn Hạnh (TPHCM), một bác sĩ trẻ đang trong thời gian thực hành tại Bệnh viện Nhân dân 115 thấy đám đông tập trung quanh một người đàn ông nằm bất tỉnh.

Ghi nhận người bệnh đã ngừng tim, ngừng thở, bác sĩ lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi, gồm ép tim và hỗ trợ hô hấp. Trên taxi đến Bệnh viện Nhân dân 115, anh ép tim liên tục cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

14h28, người bệnh được đưa đến Khoa Cấp cứu. Trong quá trình hồi sức, monitor ghi nhận người bệnh xuất hiện rung thất, một dạng rối loạn nhịp tim đặc biệt nguy hiểm. Các bác sĩ lập tức sốc điện phá rung giúp tim người bệnh đập trở lại.

Các bác sĩ nhận định nhiều khả năng người bệnh bị tắc cấp động mạch vành, dẫn đến nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp và ngừng tim. Do đó, người bệnh cần được chụp động mạch vành càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Phạm Đức Đạt, Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp cùng ê-kíp thống nhất chỉ định chụp động mạch vành đồng thời can thiệp đặt stent nếu phát hiện mạch vành bị tắc.

Tuy nhiên, người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch nhưng không có thân nhân đi cùng, không có bảo hiểm y tế.

Chi phí chụp mạch vành và đặt một stent đối với người bệnh không có bảo hiểm y tế khoảng 70 triệu đồng. Trong tình huống mỗi phút trì hoãn đều có thể khiến cơ tim tiếp tục hoại tử, người bệnh tái ngừng tim hoặc tử vong, ê-kíp trực đã báo cáo Ban Giám đốc bệnh viện.

Chỉ đạo được đưa ra là ưu tiên cứu người bệnh trước, tiến hành can thiệp mạch vành ngay; hồ sơ, thủ tục và viện phí sẽ được giải quyết sau.

Sau khi tuần hoàn tạm thời ổn định, khoảng 16h, người bệnh được chuyển thẳng từ khu vực hồi sức vào phòng can thiệp tim mạch.

Hiện nay, tình trạng bệnh nhân có nhiều tín hiệu khả quan, không còn phụ thuộc máy thở, có thể nghe hiểu và giao tiếp với bác sĩ. Đến ngày 20/8, chi phí điều trị chưa thanh toán khoảng 60 triệu đồng và dự kiến tiếp tục phát sinh trong quá trình điều trị.

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