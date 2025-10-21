3 nguyên tắc khi ăn rau sống

Tôi thích ăn rau sống đặc biệt khi ra ngoài hàng quán ăn bún, miến. Một số nơi, người bán chần qua nước sôi còn lại đều là rau tươi. Xin chuyên gia tư vấn ăn rau sống như thế nào vừa an toàn và ngon miệng? (Hoàng Thúy Vân).



Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Rau sống là các loại rau thơm gia vị như: xà lách, rau muống, cải xanh, rau đắng, cải cúc, rau má, húng, tía tô, canh giới...

Rau sống, khi được đảm bảo vệ sinh và có nguồn gốc an toàn, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhờ giữ được các dưỡng chất tự nhiên và hỗ trợ cơ thể.

Các lợi ích của rau sống

Ăn rau sống, bạn có thể giữ trọn vẹn vitamin và khoáng chất. Đặc biệt là các vitamin C, vitamin nhóm B và các chất chống oxy hóa, vốn dễ bị mất đi trong quá trình nấu nướng ở nhiệt độ cao.

Việc ăn rau sống cũng tốt cho cơ quan tiêu hóa do các enzyme tự nhiên dễ phân hủy khi nấu chín hỗ trợ phân giải thức ăn, cải thiện quá trình tiêu hóa. Món ăn này còn cung cấp lượng chất xơ không hòa tan giúp tăng cường nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Rau sống là thực phẩm lý tưởng cho người muốn giảm cân, đường huyết cao vì rất ít calo, tạo cảm giác no nhanh. Chất xơ làm chậm hấp thu đường, giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ đái tháo đường type 2.

Rau sống có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Vân Anh.

Rau lá xanh và rau thơm chứa nhiều polyphenol, carotenoid và flavonoid, giúp chống gốc tự do, bảo vệ tế bào, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Đặc biệt là rau xanh đậm giàu folate, có thể giảm nguy cơ ung thư thực quản, thanh quản và đại tràng. Rau sống có hiệu quả bảo vệ rõ rệt hơn so với rau nấu chín đối với một số loại ung thư đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, món ăn này cũng có nhiều rủi ro do đặc biệt là nguy cơ nhiễm khuẩn. Rau sống không rõ nguồn gốc hoặc rửa không kỹ có thể chứa hóa chất độc hại hoặc vi sinh vật từ đất, nước hoặc quá trình vận chuyển. Một số loại rau như xà lách và hành lá có thể chứa nồng độ nickel vượt ngưỡng cho phép, nếu tiêu thụ lâu dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

3 nguyên tắc khi ăn rau sống

Để hạn chế rủi ro bạn nên lưu ý các kinh nghiệm sau:

- Không ăn rau sống tại các quán ăn do có thể sơ chế không đảm bảo vệ sinh làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Rau tại đó thường được rửa bằng nước tái sử dụng hoặc bảo quản trong tủ lạnh cùng thực phẩm khác, dẫn đến nguy cơ nhiễm chéo. Rau nhập qua nhiều khâu trung gian khó kiểm soát về tồn dư hóa chất và vi sinh vật. Người dùng lấy rau trực tiếp bằng tay có thể làm lây lan vi khuẩn từ người này sang người khác.

- Khi ăn rau sống nên chọn nơi có chứng nhận an toàn. Rửa nhiều lần dưới vòi nước sạch, ngâm trong dung dịch rửa rau chuyên dụng, sau đó tráng lại bằng nước đun sôi để nguội. Ăn ngay sau khi sơ chế, không để lâu ngoài không khí để tránh tái nhiễm khuẩn.

- Rau ăn sống cũng có thể hấp, luộc tái hoặc xào nhẹ giúp loại bỏ vi khuẩn và mầm bệnh, đồng thời vẫn giữ được phần lớn dinh dưỡng. Cách ăn này được nhiều người áp dụng khi ở nhiệt độ cao, một số vi khuẩn sẽ không thể gây hại cho cơ thể bạn được.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai, người bị viêm đại tràng, người bị đau dạ dày và người dễ bị cảm cúm không nên ăn rau sống.