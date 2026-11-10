Việt Nam và Nhật Bản thúc đẩy 11 dự án hợp tác nghiên cứu về bán dẫn thuộc Chương trình NEXUS, trong đó phía Nhật Bản tài trợ 2,6 tỷ yen (430 tỷ đồng).

Lãnh đạo cấp cao chứng kiến lễ trao thỏa thuận của các đơn vị Việt Nam và Nhật Bản, ngày 9/11. Ảnh: Lưu Quý

Ngày 9/11, tại Tokyo, trong khuôn khổ Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã trao văn kiện tài trợ 11 dự án hợp tác nghiên cứu thuộc "Chương trình hợp tác chung về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Nhật Bản-ASEAN" (Chương trình NEXUS).

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Yoshihiro Seki tham dự và chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác đồng tài trợ giữa Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Cơ quan KH&CN Nhật Bản (JST), cùng đại diện 11 nhóm nghiên cứu chung, gồm 22 nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản.

Trong giai đoạn 2025-2026, NAFOSTED và JST đã lựa chọn đồng tài trợ 11 nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực bán dẫn thuộc Chương trình NEXUS, với tổng nguồn tài trợ phía Nhật Bản là 2,6 tỷ Yên (tương đương khoảng 430 tỷ đồng) và phía Việt Nam là 67 tỷ đồng.

Các nhiệm vụ tập trung vào những hướng nghiên cứu như chip AI công suất thấp, linh kiện điện tử thế hệ mới, công nghệ bán dẫn, vật liệu và quy trình chế tạo bán dẫn hợp chất, công nghệ cảm biến phát hiện đột biến DNA, vật liệu bán dẫn hai chiều và thiết bị MEMS phục vụ cảm biến thông minh, năng lượng bền vững.

Năm 2027, NAFOSTED và JST đã thống nhất kế hoạch kêu gọi hợp tác nghiên chung trong lĩnh bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời triển khai chương trình đào tạo 100 tiến sỹ AI.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ KH&CN cũng đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Chương trình NEXUS hợp tác Việt Nam Nhật Bản trong nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Chương trình NEXUS được nhắc đến trong Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới lên tầm cao mới, trên tinh thần "Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường".

Cụ thể, chương trình hỗ trợ Việt Nam đào tạo 250 tiến sĩ bán dẫn và đóng góp vào mục tiêu đào tạo 100 tiến sĩ AI của Việt Nam đến năm 2030; tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân lực thế hệ tương lai trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật tiên tiến, bao gồm bán dẫn thông qua chương trình Khoa học Sakura.