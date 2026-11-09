Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Nhật Bản xây dựng mạng lưới các nhà khoa học trong 6 lĩnh vực như robot, chip bán dẫn, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học, đường sắt tốc độ cao và lượng tử.

Chiều 9/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Thủ tướng Takaichi khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại và hiện thực hóa Chiến lược tăng trưởng mới của Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững; ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò tích cực tại khu vực và trên thế giới, thực hiện thành công Chiến lược tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tiến vào phòng hội đàm. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo cho rằng Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản là cơ sở quan trọng để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới với vị trí là Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi điểm lại tình hình quan hệ hai nước và bày tỏ hài lòng về sự phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023; đánh giá cao nỗ lực của hai bên với gần 80% các cam kết, thoả thuận đã được thực hiện và có nhiều tiến triển.

Thành tựu trong hợp tác Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua là kết quả của sự tin cậy chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo hai nước, sự hiểu biết lẫn nhau, phát huy lợi ích tương đồng, nâng cao hiệu quả hợp tác, nỗ lực hướng tới tương lai cùng sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân hai nước.

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường liên kết kinh tế đảm bảo an ninh kinh tế, nâng cao tự chủ chiến lược; tiếp tục tăng cường đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản vào Việt Nam gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy các dự án phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn, chất lượng cao ở Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên ký kết Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản tại Việt Nam; đề nghị hai bên khởi công đúng tiến độ các dự án Đại học Việt Nhật và Bệnh viện Chợ Rẫy; hợp tác chặt chẽ để phấn đấu kim ngạch thương mại đạt 80 tỷ USD vào năm 2030.

Thủ tướng Takaichi cho biết Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa và nâng cấp mạng lưới chuỗi cung ứng của Nhật Bản.

Nhật Bản sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản; sẵn sàng hợp tác để đảm bảo an ninh năng lượng và dự trữ năng lượng, thúc đẩy sớm triển khai các dự án điện khí LNG tại Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến POWERR ASIA.

Hai bên nhất trí thúc đẩy trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo hướng đồng hành, đồng kiến tạo, hợp tác công tư; nhất trí thúc đẩy hợp tác về công nghệ vũ trụ, biển và đại dương, AI, kỹ thuật số, chất bán dẫn, công nghệ y học, sinh học tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản chiến lược; tiếp tục tăng cường các dự án nghiên cứu chung, AI...

Nhất trí triển khai hiệu quả 14 dự án theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM- Joint Crediting Mechanism), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng mạng lưới các nhà khoa học trong 6 lĩnh vực như robot, chip bán dẫn, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học, đường sắt tốc độ cao và lượng tử. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam thông qua đóng góp vào kế hoạch đào tạo 100 tiến sĩ AI của Việt Nam..

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối nguồn nhân lực, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và hợp tác trên các lĩnh vực y tế, lao động, giáo dục; tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sớm kết thúc đàm phán để ký Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa hai nước; nhất trí khởi động tham vấn về thỏa thuận thông báo và tiếp xúc lãnh sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nhật Bản tạo thuận lợi và nới lỏng điều kiện thị thực cho kỹ sư công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng Takaichi chia sẻ việc Chính phủ Nhật Bản đang triển khai kênh thông tin để hỗ trợ công dân Việt Nam gặp khó khăn tại Nhật Bản.

Hai lãnh đạo chứng kiến việc trao 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước trong các lĩnh vực chính sách biển, môi trường, năng lượng, giáo dục, viện trợ không hoàn lại, tư pháp… Ảnh: TTXVN

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, APEC, ASEAN…

Sau hội đàm, hai lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

Quốc hội Nhật Bản ủng hộ hai nước nâng tầm quan hệ

Cũng trong hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn hai Chủ tịch đã đón tiếp trọng thị và dành cho cơ hội phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản để chia sẻ thông tin về Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; bày tỏ quan tâm cao bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kỳ vọng bài phát biểu sẽ góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản cũng như sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Chủ tịch Hạ viện Eisuke Mori và Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi Masakazu của Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Ông đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn, trao đổi giữa Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, liên minh nghị sĩ hai nước dưới nhiều hình thức...

Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi vui mừng về sự phát triển vượt bậc và thực chất của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đặc biệt trong hợp tác tư pháp, hoàn thiện thể chế. Ông nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản.

Quốc hội Nhật Bản ủng hộ hai nước nâng tầm quan hệ, cũng như sẽ phát huy vai trò tích cực trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và nội dung hợp tác theo hướng đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược, tự cường.