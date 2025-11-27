Kết nối, trải nghiệm khác biệt cùng Ginatour. Ảnh: Ginatour

Nhật Bản mùa đông - sức hút khó cưỡng

Nhật Bản luôn là điểm đến mơ ước của du khách Việt, nhưng mùa đông mới thực sự là thời khắc để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp đặc sắc của xứ sở Phù Tang. Từ những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, những ngôi làng cổ kính trong không gian tĩnh lặng, cho đến những lễ hội rộn ràng cuối năm, Nhật Bản mùa đông mang đến một bức tranh đa sắc thái, vừa lãng mạn vừa thiêng liêng.

Không khí du lịch Nhật Bản đang nóng hơn bao giờ hết, và Ginatour - đơn vị lữ hành chuyên sâu về Nhật Bản tiếp tục khẳng định sức hút khi chính thức SOLD OUT tour Charter Matsuyama - Takamatsu - Kobe - Kyoto - Osaka khởi hành ngày 29/12 với 171 chỗ chỉ trong thời gian ngắn. Đây là minh chứng rõ ràng cho nhu cầu khám phá Nhật Bản mùa đông của du khách Việt, đồng thời khẳng định uy tín và kinh nghiệm gần 30 năm của Ginatour trong việc thiết kế hành trình tối ưu.

Hành trình đưa du khách chạm vào những giá trị lịch sử và văn hóa hào hùng, đặc sắc của đất nước mặt trời mọc. Ảnh: Ginatour

Tour Charter mùa đông không chỉ là chuyến đi, mà là hành trình đa sắc thái: từ trượt tuyết tại Matsuyama, trải nghiệm suối nước nóng Dogo Onsen, đến dạo bước trong vườn Ritsurin ở Takamatsu, khám phá phố Tàu và thưởng thức bò Kobe trứ danh, rồi lạc vào không gian cổ kính của Kyoto với trà đạo và kimono, trước khi kết thúc tại Osaka - thành phố cảng sôi động với lâu đài lịch sử và nhịp sống trẻ trung. Mỗi điểm đến đều mang lại một cảm xúc riêng, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho mùa lễ hội cuối năm.

Mùa hoa anh đào 2026: Hành trình trên “cung đường vàng” hút khách

Không chỉ dừng lại ở thành công của tour Charter mùa đông, Ginatour đang tăng tốc chuẩn bị cho mùa cao điểm - thời khắc hoa anh đào nở rộ, mở ra hành trình theo “cung đường vàng” Tokyo - Fuji - Kyoto - Osaka. Đây là tuyến đường luôn được du khách việt yêu thích và lựa chọn khi đến Nhật, hứa hẹn mang đến một chuyến đi rực rỡ, thiêng liêng và trọn vẹn để khởi đầu năm mới trong sắc xuân Nhật Bản.

Những công trình kiến trúc cổ kính mang lại cảm giác bình yên cho du khách dịp cuối năm. Ảnh: Ginatour

Khởi đầu từ Tokyo mở đầu hành trình bằng sự choáng ngợp của nhịp sống hiện đại hòa quyện nét truyền thống, với những điểm đến biểu tượng như Hoàng Cung Tokyo và chùa Asakusa cổ kính.

Tiếp đến, hành trình dẫn du khách đến với Núi Phú Sĩ - biểu tượng linh thiêng của đất nước mặt trời mọc - mang đến trải nghiệm chạm vào thiên nhiên hùng vĩ, nơi mỗi mùa khoác lên mình một sắc màu riêng. Và nhẹ nhàng đưa bước chân du khách đến với Làng cổ Oshino Hakkai, với những mái nhà truyền thống bên hồ nước trong vắt, đưa du khách trở về không gian yên bình như một thước phim cổ trang giữa đời thực.

Kyoto tiếp nối hành trình bằng sự tĩnh lặng và cổ kính, nơi hàng ngàn cổng torii đỏ rực tại Fushimi Inari dẫn lối vào thế giới văn hóa truyền thống. Cuối cùng, Osaka khép lại chuyến đi bằng sự sôi động và trẻ trung, với lâu đài Osaka - công trình lịch sử lừng danh, cùng những trải nghiệm ẩm thực phong phú từ bò Kobe đến cua tuyết.

Đây không chỉ là một chuyến du lịch, mà là hành trình mở đầu năm mới bằng những khoảnh khắc đáng nhớ - nơi văn hóa, thiên nhiên và phong cách sống Nhật Bản hòa quyện trong sắc xuân hoa anh đào.

Đáp ứng nhu cầu du lịch mùa lễ hội và khởi đầu năm mới đầy cảm hứng, Ginatour - mở bán tour Tết Âm lịch khởi hành mùng 2 Tết theo hành trình “cung đường vàng” Tokyo - Fuji - Kyoto - Osaka.

Chuyến charter mùa đông đặc biệt khởi hành ngày 29/12 từ TP.HCM đến Osaka cũng đã sẵn sàng, đưa du khách khám phá vẻ đẹp cổ tích núi phú sĩ, Kyoto và Yamanashi trong không gian tuyết trắng kỳ ảo. Đây là cơ hội lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn sắc xuân Nhật Bản và đón năm mới theo cách riêng đầy thiêng liêng và rực rỡ.

Sự chu đáo trong từng bữa ăn và dịch vụ chuyên nghiệp giúp mỗi chuyến đi trở thành những khoảnh khắc gắn kết ấm cúng. Ảnh: Ginatour

Ginatour – lựa chọn đáng tin cậy cho hành trình Nhật Bản

Điều làm nên sự khác biệt của Ginatour không chỉ nằm ở điểm đến, mà ở cách tổ chức hành trình. Với gần 30 năm kinh nghiệm chuyên sâu về du lịch Nhật Bản, Ginatour không chỉ đưa du khách đi tham quan, mà còn thiết kế trải nghiệm tối ưu, cân bằng giữa khám phá – văn hóa – nghỉ dưỡng.

Hành trình bay thẳng charter giúp tiết kiệm thời gian, để du khách tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc khám phá. Đặc biệt, với hình thức tổ chức chuyên nghiệp dẫn dắt bởi CEO người Nhật, cùng đội ngũ hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, mỗi chuyến đi đều đảm bảo sự am hiểu văn hóa và sự chăm sóc tận tình. Lịch trình được tối ưu hóa để phù hợp cho cả gia đình, nhóm bạn hay cá nhân mong muốn một chuyến đi thoải mái mà vẫn đầy ý nghĩa.

Hóa thân vào văn hóa bản địa với trang phục truyền thống – cách Ginatour giúp du khách không chỉ "đi" mà còn thực sự "sống" cùng Nhật Bản. Ảnh: Ginatour

Ginatour không chỉ mang đến tour, mà còn kiến tạo hành trình để du khách thực sự “sống” trong không gian Nhật Bản. Từ khoảnh khắc khoác lên mình bộ kimono ở Kyoto, thưởng thức bò Kobe tại Kobe, đến trải nghiệm trượt tuyết tại Matsuyama hay ngắm núi Phú Sĩ trong sắc đông, mỗi trải nghiệm đều là một câu chuyện đáng nhớ.

Một hành trình đáng giá không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở cách bạn trải nghiệm. Với Ginatour, bạn không chỉ “đi du lịch”, mà đang chạm vào từng nét văn hóa, cảm nhận vẻ đẹp theo từng mùa và khám phá một đất nước giàu bản sắc.

Đáp ứng nhu cầu du lịch mùa lễ hội và khởi đầu năm mới đầy cảm hứng, Ginatour - mở bán tour Tết Âm lịch khởi hành mùng 2 Tết theo hành trình “cung đường vàng” Tokyo - Fuji - Kyoto - Osaka.

Chuyến charter mùa đông đặc biệt khởi hành ngày 29/12 từ TP.HCM đến Osaka cũng đã sẵn sàng, đưa du khách khám phá vẻ đẹp cổ tích núi phú sĩ, Kyoto và Yamanashi trong không gian tuyết trắng kỳ ảo. Đây là cơ hội lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn sắc xuân Nhật Bản và đón năm mới theo cách riêng đầy thiêng liêng và rực rỡ. Thông tin liên hệ:

Website: ginatour.com

Tel: 093 889 40 50

Ngọc Minh