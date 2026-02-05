Dự báo dịp Tết Bính Ngọ 2026, lượng chuyến bay và lượng khách đi qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng cao.

Thông tin trên được ông Trần Văn Hoạch, Trưởng Phòng Giám sát Chất lượng dịch vụ và vận tải Hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam nêu ra tại buổi họp báo kinh tế-xã hội chiều ngày 5/2.

Theo ông Hoạch, tính theo trung bình hàng năm, thời gian cao điểm sẽ là 15 ngày trước và sau Tết Nguyên đán.

"Trung bình, trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ có 940 chuyến bay/ngày, tăng khoảng 7% so với Tết Ất Tỵ 2025. Sản lượng khách trung bình là khoảng 145.000 khách/ngày, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái", ông nói.

Theo dự báo của các hãng hàng không, ngày cao điểm nhất trước Tết sẽ rơi vào ngày 13, 14/2 (tức ngày 26,27 tháng Chạp) với lượng chuyến bay dự kiến đạt 1.015 chuyến/ngày. Năm ngoái, con số này là 1.003 chuyến/ngày.

Trong khi đó, cao điểm sau Tết rơi vào ngày 22, 23/2 (tức là ngày mùng 6, 7 tháng Giêng), với dự kiến là 1.027 chuyến/ngày.

"Nếu tính toán theo các chỉ số của ngành hàng không, trung bình cứ hơn 1 phút sẽ có 1 chuyến bay cất/hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Số khách dự kiến đông nhất trong 1 ngày là khoảng 165.000 hành khách", ông Hoạch thông tin thêm.

Hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Nguyễn Huế)

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng cho biết, đơn vị đã triển khai kịp thời các kế hoạch của Bộ Xây dựng, Cục Hàng không cũng như của Sở Xây dựng TPHCM về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo tốt nhu cầu đi lại của hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đơn cử, Cục này đã chủ động điều phối sớm các slot lượng cất/hạ cánh trong 1 khung giờ để các hãng hàng không chủ động trong việc mở bán vé phục vụ hành khách. Ngoài ra, các đơn vị phục vụ mặt đất cũng đã có phương án, kế hoạch để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp cuối năm.

So với năm ngoái, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác thêm nhà ga quốc nội T3. 6 hãng hàng không sẽ khai thác tại nhà ga này là: Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Vasco, Sun PhuQuoc Airways.

Trong khi đó, nhà ga T1 cũ sẽ do hãng hàng không Vietjet khai thác các chuyến bay quốc nội. Nhà ga T2 vẫn khai thác các đường bay quốc tế như thường lệ.

Với các thông tin nêu trên, hành khách cần đọc kỹ thông tin, biết chuyến bay của mình khai thác ở nhà ga nào để tránh đi nhầm nhà ga, theo đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam.