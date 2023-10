Ngày 24/10 tới, tập 18 Nhật ký chú bé nhút nhát - Out trình (tựa tiếng Anh: Diary of a Wimpy Kid: No Brainer) do HG Books liên kết với NXB Văn học sẽ được phát hành tại Việt Nam.

Cộng đồng fan Việt thậm chí còn được đọc Nhật ký chú bé nhút nhát tập 18 sớm hơn hầu hết các nước trên thế giới, trước cả phiên bản gốc của tác giả tại Mỹ 12 tiếng.

Các độc giả dõi theo chặng đường trưởng thành của Greg Heffley đều biết rõ chuyện học hành, trường lớp không hẳn bao giờ cũng vui đối với cậu. Bởi thế, thời điểm ngôi trường cấp hai đứng trước nguy cơ bị đóng cửa vĩnh viễn, lúc đầu cậu còn thấy vui.

Tuy nhiên, khi nhận ra mình sẽ phải tới học một ngôi trường khác xa nhà, chia xa với cậu bạn thân Rowley và đủ chuyện gập ghềnh khác thì Greg Heffley thay đổi quan điểm.

Bộ sách thiếu nhi Nhật ký chú bé nhút nhát của nhà văn Jeff Kinney ra đời năm 2007 đã trở thành hiện tượng toàn cầu và là tác phẩm gối đầu giường dành cho bao thế hệ học trò.

Đây là một trong những tựa sách best seller kinh điển dành cho trẻ em khắp thế giới với số lượng bán vượt xa các tác phẩm như: Harry Potter, Nhóc Nicolas, Kính vạn hoa, Lũ trẻ hư nhất quả đất, Chuyện con mèo dạy hải âu bay...

Sinh động, lôi cuốn và hài hước, những câu chuyện thơ ngây và hồn nhiên của cậu bé Greg Heffley đã được tác giả truyền tải trọn vẹn qua những nét vẽ đơn giản nhưng để lại rất nhiều tiếng cười vừa dí dỏm vừa lắng đọng như chính tuổi thơ của bất cứ ai.

Tại Mỹ, Nhật ký chú bé nhút nhát được giáo viên và phụ huynh sử dụng giúp học sinh rèn luyện thói quen đọc sách, còn tại Việt Nam, bộ sách cũng được các trường đưa vào hệ thống thư viện, trở thành danh mục các cuốn sách học sinh cần đọc và viết bài thu hoạch.

Sách lọt Top 1 best seller của New York Times trong hơn 800 tuần (khoảng hơn 15 năm) liên tiếp. Số lượng tiêu thụ lên đến gần 300 triệu cuốn.