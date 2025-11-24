Chiều 24/11, chị Phan Thị Mỹ Liên (trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) chưa hết vui mừng khi kể lại khoảnh khắc tìm được chủ nhân của túi vàng rơi ra từ bao áo quần cũ mà chị gom gửi vào vùng lũ Đắk Lắk.

Chị Liên cho biết, từ ngày 22/11, chị bắt đầu quyên góp, phân loại quần áo để kịp chuyển đi cứu trợ. Sáng 24/11, trong lúc cùng mọi người sắp xếp từng bao đồ, một túi nhỏ bất ngờ rơi xuống. Mở ra kiểm tra, chị sững người khi thấy nhẫn vàng, bông tai và vàng thẻ.

“Cầm túi vàng mà tôi run cả người. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải tìm cách trả lại ngay cho người bỏ quên”, chị kể.

Túi vàng có cả nhẫn cưới. Ảnh: C.L

Ngay lập tức, chị quay video đăng lên mạng xã hội thông báo sự việc, nhưng chỉ hé lộ hình ảnh đôi nhẫn cưới và yêu cầu người đến nhận phải mô tả chính xác số vàng còn lại.

Bài đăng nhanh chóng lan tỏa trên các hội nhóm. Gần 1 giờ sau, chị C. (trú cùng phường Hòa Xuân) tìm đến xin nhận lại tài sản. Người này đưa ra ảnh từng chụp số vàng và mô tả chính xác trang sức còn lại trong túi. Sau khi đối chiếu, mọi người xác nhận số vàng trùng khớp và trao trả cho chị C.

“Chị ấy mừng phát khóc. Ai cũng vui vì số vàng đã trở về đúng chủ. Chị C. giải thích, do mải gom đồ quyên góp bà con vùng lũ nên quên mất số vàng để trong đó”, chị Liên cho biết.

Chị C. (áo cam ở giữa) vui mừng nhận lại tài sản. Ảnh: C.L

Chị Liên chia sẻ thêm, tối hôm trước, một nhóm thiện nguyện khác đã xin thêm đồ từ chị để gửi vào vùng thiên tai. Sáng nay, chị tách một phần đồ để chuyển đi và may mắn túi áo quần có vàng vẫn còn ở nhà.

“Nếu không, bao đồ chứa vàng đi xa, lẫn với những nguồn áo quần khác thì việc tìm lại chủ nhân chắc chắn sẽ rất khó khăn”, chị nói.