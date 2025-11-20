Ngày 20/11, mưa đã ngớt, nước bắt đầu rút nhẹ, nhưng nhiều phường, xã ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai vẫn chìm sâu trong dòng lũ, giao thông nhiều nơi bị chia cắt.

Giữa tình cảnh khốn khó ấy, lực lượng chức năng và các đội nhóm thiện nguyện căng mình suốt ngày đêm để cứu trợ người dân.

Tại những vùng ngập nặng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội bất chấp mưa gió, liên tục dùng ca nô, xe tải lớn vận chuyển nhu yếu phẩm đến Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn cùng các khu dân cư bị cô lập.

Quân khu 5 kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ Gia Lai. Ảnh: Quang Hùng

Lực lượng chức năng và các đội nhóm thiện nguyện căng mình suốt ngày đêm để cứu trợ người dân. Ảnh: G.X

Trong ngày, lực lượng Quân khu 5 phối hợp công an và địa phương hỗ trợ hàng nghìn suất ăn, nước đóng chai cho người dân các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước và nhiều điểm ngập khác.

Cùng với tiếp tế, các đơn vị quân đội còn giúp chính quyền địa phương khắc phục hậu quả theo tinh thần “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”.

Lực lượng chức năng tiếp lương thực cho các bệnh viện. Ảnh: Trần Hoàn

Xúc động nhất là câu chuyện của bà Trương Thị Khâm (66 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc). Nhà ngập sâu khiến bà phải lỡ buổi chạy thận, không thể tới viện. Nhận tin khẩn, lực lượng công an liền vượt lũ vào tận nhà, kịp thời đưa bà đến bệnh viện.

Bà Trương Thị Khâm được hỗ trợ đưa đến viện chạy thận. Ảnh: Trần Hoàn

Kiểm tra công tác cứu hộ tại phường Quy Nhơn Bắc, Đại tá Hồ Anh Tuấn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đã trao tặng làng trẻ SOS 150 suất quà (100 suất của Bộ Quốc phòng, 50 suất của Quân khu 5), mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm. Làng trẻ đang nuôi dưỡng 117 trẻ mồ côi.

Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều tổ chức thiện nguyện cũng tức tốc mang theo hàng tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân.

Hàng cứu trợ người dân vùng ngập được các hội nhóm thiện nguyện đưa đến. Ảnh: Trần Hoàn

Đội xuồng hơi thể thao cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng có mặt tại vùng ngập để hỗ trợ người dân. Ảnh: G.X

Các đội cứu hộ từ Đà Nẵng đã có mặt tại Gia Lai và Đắk Lắk. Anh Đặng Ngọc Tiến – Đội trưởng SOS Đà Nẵng cho biết, nhóm đang tiếp cận khu vực Gia Lai và Đắk Lắk để ứng cứu. Đội xuồng hơi thể thao cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng cũng đã có mặt tại các vùng sâu ngập, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để đưa thực phẩm đến nơi an toàn nhất.

Suốt từ sáng tới chiều, từng chuyến ca nô và mô tô nước vẫn không ngừng lao vào tâm lũ, mang theo mỗi bao quà, từng thùng nước – là tấm lòng của những con người thầm lặng mà nghĩa tình, tiếp sức cho đồng bào lúc hoạn nạn.

Nhân viên khách sạn làm bánh mì để chuyển đến người dân vùng ngập. Ảnh: G.X

Các đội nhóm thiện nguyện chuẩn bị các túi thực phẩm tiếp sức cho người dân vùng lũ. Ảnh: G.X

Tại một khách sạn trên đường Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), bếp ăn thiện nguyện đỏ lửa từ lúc trời vừa sáng. Từng ổ bánh mì, từng suất cơm nóng được chuẩn bị liên tục để gửi đến bà con vùng sâu.

Đại diện khách sạn cho biết, hôm nay đã chuẩn bị khoảng 1.300 suất ăn trưa và chiều, gồm bánh mì, cơm, bánh bao kèm nước uống, đồng thời kêu gọi các đội nhóm thiện nguyện hỗ trợ vận chuyển.

“Chúng tôi mong mỗi suất ăn sẽ tiếp thêm một phần sức lực cho bà con vượt qua mưa lũ”, đại diện khách sạn chia sẻ.