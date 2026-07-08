Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiều nay chủ trì buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên; triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những kết quả Hà Nội đạt được trong điều kiện phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn. Hà Nội đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và khát vọng phát triển, nhất là trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hạ tầng, cải cách hành chính và tổ chức lại không gian phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Quang Thái

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban thường vụ Thành ủy phải nhìn thẳng vào hạn chế, tồn tại: tăng trưởng chưa đạt kịch bản, khoảng cách đến mục tiêu cả năm còn lớn; nguồn lực lớn của Thủ đô chưa được chuyển hóa đầy đủ thành tăng trưởng…

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định, ông yêu cầu Ban thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng trưởng 2 con số nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Hà Nội cần xây dựng lại kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và dự án lớn.

“Thành phố không thể điều hành theo cách bình quân, chờ đến cuối quý mới đánh giá kết quả. Phải giao chỉ tiêu đầu ra, tiến độ và trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, từng cá nhân" - Báo Hà Nội Mới dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Cũng theo TTXVN, Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển: đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Thành phố phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang “đóng băng”. Ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải tập trung xử lý ngay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, giải phóng nguồn lực đang bị ách tắc là dư địa tăng trưởng lớn nhất của Hà Nội. Thành phố không thể để trụ sở, đất công, công trình công cộng bị bỏ hoang trong khi còn thiếu nguồn lực cho giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở và hạ tầng đô thị. Đối với các dự án trọng điểm, cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai; ưu tiên giải phóng mặt bằng cho các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, hạ tầng chống ngập, xử lý nước thải, chất thải rắn, nhà ở và các trục kết nối vùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần xem giải phóng mặt bằng là trách nhiệm cả hệ thống chính trị, phải gắn với tái định cư, trường học, y tế, sinh kế, điều kiện sống tốt cho người dân tại nơi ở mới.

Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, dữ liệu và sáng tạo; mạnh dạn thí điểm hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp công nghệ cao của Thủ đô.

Hà Nội cần chủ động rà soát nhu cầu trường, lớp, giáo viên

Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tập trung giải quyết các vấn đề thiết yếu của người dân, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, đáng sống, lựa chọn một số vấn đề bức xúc nhất để tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026, trước hết là ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí, xử lý nước thải và rác thải, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, trường học và bệnh viện. Không thể giải quyết tất cả trong một thời gian ngắn, nhưng việc đã chọn phải làm đến nơi đến chốn, kết quả đầu ra rõ ràng để người dân cảm nhận được những thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Năm học mới, Hà Nội cần chủ động rà soát nhu cầu trường, lớp, giáo viên và cơ sở vật chất theo từng địa bàn, nhất là các khu vực dân số tăng nhanh, các xã, phường mới và nơi có nhiều công nhân, người lao động; cần sắp xếp lại mạng lưới trường học…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn hệ thống chính trị Thủ đô làm việc với tinh thần khẩn trương hơn nữa, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất. Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn, nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn; phải hiện đại hơn, nhưng phải giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc của Thủ đô; phải giàu mạnh hơn nhưng mọi người dân Thủ đô đều được thụ hưởng thành quả phát triển; phải tiên phong tạo ra những mô hình mới, cách làm mới, động lực mới có sức lan tỏa cho cả nước.