Sáng 4/7, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết 6 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực.

Dự kiến, GRDP quý 2 tăng hơn 9%; thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đạt khoảng 410.992 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64.000 tỷ, trên 53% kế hoạch Trung ương giao, cao hơn cùng kỳ của năm trước.

Tuy nhiên, TP cũng thẳng thắn nhìn nhận, các kết quả này chưa tương xứng với những tiềm năng, lợi thế của Thủ đô và sự quan tâm của Trung ương, chưa đạt được yêu cầu tăng trưởng 2 con số mà Trung ương và Chính phủ đã giao.

"Nhận thức rõ trách nhiệm đối với tăng trưởng chung của cả nước, Hà Nội xác định trong 6 tháng cuối năm phải tăng tốc và bứt phá, nỗ lực mục tiêu tăng trưởng hai con số, không điều chỉnh mục tiêu thấp hơn", ông Thắng nhấn mạnh.

Hà Nội sẽ nâng cao chất lượng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục. Ảnh: Thạch Thảo

Cùng với việc huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Hà Nội cho biết TP sẽ tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục đầu tư để triển khai đồng loạt dự án hạ tầng chiến lược, các tuyến đường quốc lộ, đường vành đai, cầu qua sông Hồng, các dự án đường sắt đô thị và đặc biệt là thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Hà Nội cũng sẽ nâng cao chất lượng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục. Người đứng đầu chính quyền TP cho biết Hà Nội sẽ xây dựng thêm các trường học, phòng học, đảm bảo tối thiểu 80% học sinh được học trong các cơ sở công lập.

Với TPHCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được cho biết tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm đạt 8,55% - mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua của TPHCM.

Về giáo dục, ông Được thông tin, từ năm 2026-2027, TPHCM sẽ triển khai miễn phí cho mượn sách giáo khoa, bắt đầu từ lớp 1, lớp 6 và lớp 10 và sẽ hoàn thành cho tất cả các khối học vào năm 2029. Riêng với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, TPHCM đã chuẩn bị 150 tỷ đồng để cấp miễn phí sách giáo khoa cho đối tượng này hằng năm.

Dự báo 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, TPHCM sẽ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách trên 10%.

Phản ứng chính sách nhanh hơn, quyết liệt hơn

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ trở lại đây. Kết quả tăng trưởng này đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, nhiều trong số 34 địa phương đã ghi nhận mức tăng trưởng GRDP hai con số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra. Nhiều địa phương còn cách xa mục tiêu tăng trưởng GRDP và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ông dẫn chứng, nếu tỷ lệ giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt khoảng 50% thay vì gần 35% như hiện nay thì lĩnh vực này có thể đóng góp thêm khoảng 0,4 điểm phần trăm cho tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng lưu ý trong cùng điều kiện phát triển nhưng vẫn có những địa phương đạt kết quả rất cao, cho thấy công tác tổ chức thực hiện ở một số nơi còn hạn chế, cần sớm khắc phục.

Về định hướng thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.

Những quyết sách lớn về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ ban hành thời gian qua chính là dư địa lớn cho tăng trưởng, giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm chi phí, thời gian, qua đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Về giải pháp, Phó Thủ tướng cho rằng, để có tăng trưởng cao thì nguồn lực tài chính phải được đáp ứng đầy đủ và kịp thời với chi phí hợp lý. Trong đó, theo lãnh đạo Chính phủ, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ cần được phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, không để nền kinh tế và doanh nghiệp thiếu vốn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành phản ứng chính sách nhanh hơn, quyết liệt hơn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, người dân và các địa phương.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy có 9 địa phương tăng trưởng 2 con số (Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh, Thái Nguyên).